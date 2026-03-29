TV는 삼성… 세탁기는 LG

놓치지 않을 거예요! 美컨슈머리포트 1위

이미지 확대 65인치 TV ‘QN65S90F’

이미지 확대 드럼세탁기 ‘WM3400CW’

2026-03-30 B1면

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미국의 소비자 전문지 컨슈머리포트가 ‘2026년 최고의 TV 브랜드’ 1위에 삼성전자를 선정했다. ‘800달러(약 120만원) 이하 최고 세탁기 평가’에선 LG전자가 1위에 올랐다.29일 가전업계에 따르면 컨슈머리포트는 2015년부터 2025년까지 TV를 구매한 회원들을 대상으로 한 신뢰성과 고객 만족도 조사 결과에 고화질(HD·4K)·고명암비(HDR) 성능·잔상(모션 블러)·음질 테스트를 병행해 평가했다. 삼성전자의 종합 점수는 74점으로 가장 높았다. 특히 유기발광다이오드(OLED) TV 65인치 모델이 종합 점수에서 가장 높은 91점을 획득했다.컨슈머리포트는 최근 세탁기 평가에서 드럼세탁기, 통돌이세탁기, 고효율 통돌이세탁기 등 전 항목에 모두 LG전자 제품을 최상위로 뽑았다. 드럼세탁기 부문에서 LG전자가 87점을 획득하며 최고 점수를 획득했다. 특히 에너지·물 사용 효율성과 세탁 시간 절약, 안정적인 진동 억제 기능 등에서 우수한 평가를 받았다.곽소영 기자