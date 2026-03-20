디올 뷰티, 플로럴 조형미 강조한 스프링 애니메이션 공개

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크리스챤 디올 뷰티는 꾸뛰르 감성과 향에 대한 철학을 담은 꾸뛰리에 퍼퓨머 컬렉션 ‘라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올’을 통해, 꽃에 대한 크리스챤 디올의 애정과 하우스의 꾸뛰르 정신을 조명하는 스프링 애니메이션을 선보인다.이번 애니메이션은 꾸뛰르 패브릭을 두른 듯한 우아한 실루엣으로 피어나는 꽃들을 중심으로, 유기적인 형태와 화사한 컬러, 섬세한 표현을 통해 향기로운 조형미를 시각화했다. 이를 통해 꾸뛰르와 퍼퓸을 잇는 디올만의 감각적인 플로럴 세계를 강조했다.대표 향수 라인업도 함께 주목된다. ‘그리 디올 오 드 퍼퓸’은 하우스의 상징적인 그레이에서 영감을 받아 시트러스의 산뜻함 위에 오크 모스와 패츌리를 더한 플로럴 시프레 향을 완성했다. ‘쟈스망 데 쟝주 오 드 퍼퓸’은 프랑스 그라스의 자스민 꽃밭을 연상시키며, 자스민과 부드러운 프루티 노트가 어우러져 따뜻하고 화사한 잔향을 남긴다.‘로즈 스타 오 드 퍼퓸’은 크리스챤 디올이 사랑한 별과 꽃에서 영감을 받은 로즈를 중심으로 시트러스와 머스크가 조화를 이루며 밝고 우아한 분위기를 연출한다. ‘브아 다르장 오 드 퍼퓸’은 빛을 머금은 숲과 실버 톤의 우아함에서 착안해 아이리스, 우디 노트, 프랑킨센스를 조합한 깊이 있는 향으로 완성됐다.‘라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올’은 디올 뷰티 온라인 부티크를 비롯해 잠실 롯데월드몰, 신세계백화점 강남점, 롯데백화점 동탄점, 더현대 서울, 신세계백화점 대전점, 롯데백화점 인천점 등 주요 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.온라인뉴스팀