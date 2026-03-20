알엠사이언스 ‘오랩스’, 약국 채널·프랑스 시장 기반으로 글로벌 확장 가속

이미지 확대 명동 친한약국에 입점된 오랩스

이미지 확대 프랑스 파리 브랜드 팝업 전개 모습

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㈜알엠사이언스의 프리미엄 마린 더마 코스메틱 브랜드 O’LABS(오랩스)가 일본과 미국 시장에서 긍정적인 반응을 얻으며 글로벌 시장 확대에 속도를 내고 있다.O’LABS는 강원 동해 수심 200m에서 취수한 해양심층수와 독자 전달 기술 IDEMEZ®를 기반으로 한 프리미엄 더모코스메틱 브랜드다. IDEMEZ®는 항산화 성분 이데베논의 피부 전달 효율을 높이기 위해 개발된 기술로, 현재 한국·일본·중국·유럽·미국에서 특허 5건과 등록 상표 8건을 보유하고 있다.브랜드는 해양 원료와 제형 기술을 기반으로 ‘프리미엄 마린 더마’ 포지셔닝을 구축해 왔으며, 국내 약국 채널과 프랑스 시장을 중심으로 브랜드 신뢰도를 쌓아왔다.국내에서는 강남 제일 그랜드약국, 명동 친한약국 등 주요 약국 채널에 입점해 제품 경쟁력을 검증받고 있다. 약국 채널은 더모코스메틱 브랜드의 신뢰도를 확인할 수 있는 판매 채널로, 브랜드 정체성을 강화하는 기반이 되고 있다.프랑스 시장에서도 브랜드 노출을 확대하고 있다. O’LABS는 2024년 파리 까르셀 뒤 루브르(Carrousel du Louvre)에서 열린 글로벌 화장품 전시회 ‘Cosmetic 360’에 참가해 유럽 바이어와 업계 관계자들에게 브랜드를 소개했다. 또한 프랑스 화장품 전문지 Expression Cosmétique 2025년 12월호에 소개되며 현지 업계의 관심을 받았다. 2026년 2월에는 파리 마레지구에서 팝업 행사를 열고 현지 소비자 접점을 확대했다.이러한 브랜드 전략은 일본과 미국 시장에서도 성과로 이어지고 있다. 일본에서는 대표 제품인 ‘미네랄 클렌징 세럼’이 2025년 12월 이커머스 플랫폼 Qoo10에서 전체 뷰티 카테고리와 클렌징 카테고리 1위를 기록했다. 구매 전환율도 7.8%를 기록하며 제품 경쟁력을 확인했다.미국 시장에서도 시장 반응을 확인했다. O’LABS는 2026년 1월 열린 Cosmoprof Miami에 참가해 총 40건의 바이어 미팅을 진행했으며, 이 가운데 4건의 후속 미팅이 이어졌다. 특히 미국 주요 뷰티 리테일 채널에서 K-뷰티 브랜드 성장 경험을 보유한 뉴욕 소재 글로벌 컨설팅 업체가 협력 의향을 밝히며 북미 시장 진출 가능성을 높였다.중남미 시장에서도 초기 진출이 이뤄졌다. O’LABS는 최근 멕시코 시장에 초도 수출을 완료했다. 멕시코는 중남미 지역에서 뷰티·퍼스널케어 산업 성장성이 높은 시장으로, 회사는 이를 중남미 시장 확장의 전략 거점으로 활용할 계획이다.알엠사이언스 이채연 대표는 “해양 원료와 제형 기술을 기반으로 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라며 “일본과 미국 등 주요 해외 시장에서 프리미엄 마린 더마 코스메틱 브랜드로 자리 잡는 것이 목표”라고 밝혔다.한편 알엠사이언스는 서원대학교가 운영하는 ‘2025년 창업도약패키지 지원사업’에 선정되며 우수기업으로 육성됐다. 창업도약패키지 지원사업은 창업 3년 이상 7년 이내의 도약기 창업기업을 대상으로 스케일업을 지원하는 정부 대표 사업화 프로그램으로 성장 가능성과 기술력을 갖춘 기업을 선발해 사업화 자금(최대 2억 원)과 함께 주관기관 특화 프로그램을 종합 지원한다.온라인뉴스팀