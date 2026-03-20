한전 ‘서해안 에너지고속도로’ 속도… 연내 기본설계 완료

내년 초 해저케이블 공사 발주

2030년까지 1단계 사업 완공

2026-03-20 B2면

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미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 국제 정세의 영향을 받지 않는 에너지원 확보가 주요 과제로 떠오른 가운데, 한국전력공사가 서해안 에너지고속도로 건설에 속도를 낸다.한전은 올해 안에 기본설계를 마치고 해양조사에 착수해 내년 초 계약자 선정 즉시 케이블 생산과 부설 공사에 집중할 수 있는 여건을 마련한다는 계획이다. 이를 통해 2030년까지 새만금-수도권 구간 1단계 사업을 완공한다는 구상이다. 초고압 송전망 공사가 통상 9년 이상 걸리는 점을 고려하면 5년 내 끝내겠다는 건 도전적인 목표다.한전은 19일 새만금과 수도권을 잇는 서해안 초고압 직류송전(HVDC) 에너지고속도로 1단계 구간을 애초 계획보다 1년 앞당긴 2030년까지 완공할 계획이라고 밝혔다.서해안 에너지고속도로는 대규모 해상풍력 등 재생에너지 생산이 집중된 서남해 일대에서 수도권 등 주요 수요지로 전력을 보내는 4개의 초고압 직류송전망이다. 한전은 2038년까지 단계적으로 구축할 예정이다. 이 가운데 최근 재생에너지 생산 거점으로 부상한 새만금과 수도권을 잇는 1단계 공사는 원자력발전소 2기 분량의 전력을 수송할 수 있는 2기가와트(GW)급이다한전은 2년 이상 걸리던 기본설계 절차를 연내 마무리하고 내년 초 해저케이블 공사를 발주할 계획이다. 또한 과거 계약 후 케이블 제조사가 수행했던 해양조사를 올해 자체적으로 먼저 실시한다. 제조사가 계약 직후 곧바로 케이블 생산에 착수할 수 있도록 하기 위한 조치다.아울러 해저케이블 건설로 인한 어업 영향 최소화 등 수용성 확보를 위해 어민 지원 확대 방안을 검토하고, 사업 인허가를 신속히 마치기 위해 정부·지자체와 실무협의체를 구성했다. 앞서 지난해에는 에너지고속도로의 기점이 될 8개 변환소 건설 부지 선정도 완료했다.한전 관계자는 “이번 사업은 향후 대한민국 전력망이 나아갈 방향을 제시하는 상징적인 프로젝트”라며 “1단계 에너지고속도로를 2030년까지 완공하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김중래 기자