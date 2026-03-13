하이리화장품, 체험상담설명회 운영…소비자 피부 상담 프로그램 진행

이미지 확대 하이리화장품 송연준 대표

최근 화장품 업계에서는 소비자가 자신의 피부 상태에 맞는 제품을 선택하려는 경향이 늘어나면서 피부 상담과 제품 체험을 결합한 소비 방식에 대한 관심도 높아지고 있다.업계에 따르면 기능성 화장품 시장이 확대되면서 제품 성분과 사용 방법에 대한 이해도를 높이기 위해 소비자가 제품을 직접 체험할 수 있는 프로그램을 운영하는 사례도 증가하는 추세다.기능성 화장품 브랜드 하이리화장품은 이러한 흐름 속에서 전국 매장을 중심으로 체험상담설명회를 운영하며 소비자 피부 상담 프로그램을 진행하고 있다고 밝혔다.하이리화장품의 체험상담설명회는 방문 고객의 피부 상태 상담을 시작으로 화장품 성분과 사용 방법 안내, 제품 체험 등으로 구성된다. 특히 개인별 피부 상태에 맞는 스킨케어 방법과 제품 사용 방법을 안내하는 방식으로 운영되고 있다는 설명이다.하이리화장품은 2014년 브랜드 론칭 이후 기능성 화장품 연구와 제품 개발을 이어오고 있는 스킨케어 브랜드다. 대표 제품인 ‘하이리 프리미엄 골드 STEMCELL ＆ EGF 앰플 컨센트레이트’를 중심으로 다양한 기능성 스킨케어 제품을 선보이고 있다.업계 관계자는 “최근 기능성 화장품 시장이 확대되면서 소비자가 제품을 직접 체험하고 상담을 통해 선택하는 프로그램이 늘어나는 추세”라고 말했다.송연준 하이리화장품 대표는 “최근 화장품 소비자들은 자신의 피부 상태에 맞는 제품을 선택하려는 경향이 강해지고 있다”며 “체험상담설명회를 통해 소비자들이 제품을 직접 체험하고 피부 관리 방법을 이해할 수 있도록 돕는 데 중점을 두고 있다”고 말했다.이어 “앞으로도 소비자 상담과 체험 프로그램을 통해 고객과의 접점을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀