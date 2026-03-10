이미지 확대 내 회사는 어디에… 이화여대 잡페어 ‘북적’ 대학생과 취업 준비생들이 9일 서울 서대문구 이화여대에서 열린 ‘2026 상반기 이화여대 잡페어’에서 HD현대와 현대모비스 등 대기업 취업을 위한 구직 상담을 받고 있다.

이지훈 기자

2026-03-10 B2면

