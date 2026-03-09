119달러도 뚫은 유가…글로벌 경제 흔든다

환율도 1500원대 위협 ‘금융위기급’

증시 휘청… 물가 압박까지 ‘도미노’

트럼프 “평화 위한 아주 작은 대가”

이미지 확대 치솟는 유가…브렌트유·WTI 배럴당 100달러 돌파 국제 유가가 배럴당 100달러선을 돌파한 9일 서울 종로구 연합인포맥스에 설치된 모니터에 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 표시돼 있다. 2026.3.9 연합뉴스

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 중동 지역 원유 공급망이 타격을 입으면서 9일 국제유가가 심리적 마지노선인 배럴당 100달러를 뚫고 한때 120달러에 육박했다. 이란발 오일쇼크에 원달러 환율도 1500원 목전까지 이르며 글로벌 금융위기 이후 최고 수준으로 치솟았다. 이에 스태그플레이션(고물가 속 경기침체) 우려도 일각에서 나온다.미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 이날 오전 11시 33분에 119.48달러까지 올랐다. 미국의 이란 공습 직전인 2월 27일(65.21 달러)보다 83.2% 급등했다. WTI 가격이 배럴당 100달러를 넘어선 것은 2022년 7월 이후 약 3년 8개월 만이다. 브렌트유 선물 가격도 이날 장중 118.73달러까지 치솟아 전쟁 이전인 지난달 27일(72.48달러)보다 63.8% 올랐다.이날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일 대비 19.1원 오른 1495.5원에 마감했다. 주간거래 종가 기준으로 글로벌 금융위기 때인 2009년 3월 12일(1496.5원) 이후 가장 높다. 환율은 이날 장중 한때 1499.2원을 찍기도 했다. 이는 주간거래 기준으로 2009년 3월 12일(장중 최고 1500.0원) 이후 가장 높은 수준이다. 코스피 지수는 전장 대비 333.00포인트(5.96%) 내린 5251.87에 장을 마쳤다. 코스닥 지수는 52.39포인트(4.54%) 내린 1102.28에 장을 마쳤다.국제유가가 급등하고 세계 금융시장이 혼란에 빠졌지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 “이란 핵 위협의 파괴가 끝나면 급격히 하락할 단기 유가는 미국과 세계, 안전과 평화를 위한 아주 작은 대가”라고 언급했다. 이어 이란 핵 위협을 제거하면 유가가 급락할 것이라고 주장했다.하종훈·황비웅 기자