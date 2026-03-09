대전, 혁신기업 성장 ‘산업 생태계’ 구축 강화

나라스페이스 대전에 ‘연구개발센터’ 구축

액스비스 코스닥 상장으로 대전기업 66개

이미지 확대 이장우(사진 가운데) 대전시장은 9일 대전시청에서 대전테크노파크와 대전투자금융, 나라스페이스, 사족보행 로봇 혁신 기업인 라이온로보틱스와 산업경쟁력 강화 및 지역 거점화를 위한 업무협약을 체결했다. 대전시 제공

대전이 혁신기업이 성장할 수 있는 생태계 구축을 강화하고 있다.대전시는 9일 지역 6대 전략산업인 우주와 로봇 분야 기업인 나라스페이스테크놀로지(나라스페이스), 라이온로보틱스와 산업 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.시는 협약을 계기로 중앙부처의 연구개발(R＆D) 실증 국비 사업을 공동 발굴하고, 기업과 협력해 글로벌 경쟁력을 갖춘 전략 과제를 추진할 계획이다.시는 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 기업이 대전을 기반으로 안정적으로 성장할 수 있도록 행정·제도적으로 지원한다.관계기관인 대전테크노파크와 대전투자금융은 연구개발 및 기술 사업화, 사업 확장을 위한 투자를 지원하기로 했다.코스닥 상장 기업인 나라스페이스는 초소형 위성 설계·제작·발사·운영과 위성영상 데이터 분석 플랫폼을 아우르는 통합 솔루션 우주 기업이다.이 기업은 대전테크노파크 IT벤처타운에 연구개발(R＆D)센터를 개소해 연구개발 거점을 대전으로 확장할 계획이다.대전이 본사인 라이온로보틱스는 로봇 기술 기반 기업이다.이 회사의 사족보행 로봇 ‘라이보2’는 복잡한 지형에서도 안정적으로 기동할 수 있는 강화학습 기반 보행 인공지능을 적용해 방산·재난 대응·산업 안전 분야 등에서 활용성을 인정받아 ‘2025 방산혁신기업 100’에 선정되기도 했다.한편 이날 대전 지역 상장기업이 66개로 늘었다.대전에 본사를 둔 글로벌 레이저 솔루션 전문기업 액스비스가 코스닥 시장에 상장했다.액스비스는 2009년 설립 이후 대전 유성구 관평동에서 성장한 지역 기반 기업이다.이 기업은 정밀 가공 및 첨단 제조 공정에 필수적인 지능형 고출력 레이저 시스템 분야에서 독보적인 기술력을 축적한 혁신 기업이다.2월 말 기준 대전 상장기업의 시가총액은 약 96조 4984억원 규모로 액스비스의 합류로 지역 경제의 규모와 위상은 더욱 확대될 전망이다.대전 박승기 기자