MSCI 선진지수 편입 속도… 정은보 이사장, 한국물 파생상품 거래시간 확대 계약

정은보 한국거래소 이사장이 한국물 지수선물 거래시간 확대 계약 체결과 글로벌 투자자 대상 로드쇼 개최를 위해 9일 출국했다. 이번 일정은 한국 자본시장 접근성을 높여 MSCI 선진국지수 편입을 추진하기 위한 행보다.한국거래소는 10일 미국 보카라톤에서 독일 파생상품 거래소 유렉스(Eurex)와 미국 ICE 퓨처스 US와 각각 한국물 지수선물 거래시간 전면 확대를 위한 계약을 체결할 예정이라고 이날 밝혔다. 계약이 체결되면 유럽과 미국 거래소를 통해서도 한국물 지수선물을 거래할 수 있게 돼 사실상 24시간 거래 환경이 마련된다. 거래소는 이번 조치로 코스피200 선물을 포함한 글로벌 한국물 파생상품 시장 전반의 유동성이 높아질 것으로 기대하고 있다.이번 조치는 정부가 추진 중인 ‘MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합 로드맵’ 과제 가운데 하나로, 글로벌 투자자의 한국 시장 접근성을 높이기 위한 조치다. 정 이사장은 행사 기간 MSCI 최고위급 임원들과 만나 한국물 파생상품 거래시간 확대와 영문 공시 활성화 등 한국 자본시장 접근성 개선 추진 현황을 설명하고 선진국지수 편입 협조를 요청할 예정이다.정 이사장은 이후 영국 런던으로 이동해 13일 글로벌 자산운용사와 헤지펀드 등 기관투자자 약 30개사를 대상으로 ‘코리아 익스체인지 글로벌 로드쇼 : 코스피 6000 앤드 비욘드’를 개최한다. 거래소는 이번 로드쇼를 통해 자본시장 제도 개선 성과와 한국 증시 투자 환경 변화를 소개하고 해외 투자자 유치를 확대한다는 계획이다.김예슬 기자