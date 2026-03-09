리드 인텔리전트, 인터배터리 이노베이션 어워즈 장비 부문 수상

이미지 확대

서울에서 열린 2026 인터배터리 이노베이션 어워즈에서 우시 리드 인텔리전트 이큅먼트(Wuxi LEAD Intelligent Equipment Co., Ltd., 이하 리드)가 자사의 건식 혼합 및 코팅 시스템으로 장비 부문상을 수상했다. 리드는 이번 수상 기업 가운데 유일한 비한국 기업이며, 인터배터리 장비상 역사상 처음으로 수상한 중국 기업이라는 점에서도 의미를 더했다.인터배터리는 글로벌 배터리 및 에너지 저장 산업을 대표하는 행사로, 장비상 수상 기업은 그동안 한국 기업들이 중심을 이뤄 왔다. 이번 리드의 수상은 이러한 흐름 속에서 기술 경쟁력을 국제적으로 인정받은 사례로, 특히 차세대 배터리 제조 공정에서 주목받고 있는 건식 코팅 기술의 가능성을 입증한 성과로 평가된다. 해당 시스템은 전고체 배터리 생산 공정에도 적용 가능한 기술로, 차세대 배터리 제조 혁신을 이끌 기술로 주목받고 있다.심사위원단에 따르면 리드의 건식 혼합 및 코팅 시스템은 다양한 핵심 성능 지표에서 기술적 진전을 달성했다. 이 장비는 분말 처리, 정밀 계량 및 공급, 섬유화, 필름 형성 및 라미네이션, 폐기물 재활용 등 주요 공정을 하나의 시스템으로 통합 설계한 것이 특징이다. 이를 통해 기존 습식 공정 대비 에너지 소비를 절감할 수 있어 환경 부담, 제조 비용 문제를 동시에 개선할 수 있다. 이는 친환경 제조와 순환 경제를 강조하는 글로벌 배터리 산업의 방향성과도 맞닿아 있다.기술 성능 측면에서도 높은 경쟁력을 갖췄다. 해당 시스템은 롤 간격 조정 정확도 ±1μm 수준을 구현해 전극 표면 밀도의 균일성을 확보했다. 또한 건식 양극 코팅 공정의 핵심 기술적 한계를 극복해 LFP 및 삼원계 소재의 대규모 양산이 가능하며, 기존 리튬이온 배터리와 전고체 배터리 생산 공정 모두에 적용할 수 있다. 장비는 최대 1,000mm 전극 폭을 지원하고 단일 라인 기준 5~8GWh 생산 능력을 제공한다.신에너지 분야 지능형 제조 기업인 리드는 최근 홍콩증권거래소 상장을 통해 A+H 이중 상장 체제로 전환했으며, 글로벌 신에너지 장비 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고 있다.온라인뉴스팀