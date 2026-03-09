산업장관 “국제유가 편승 물가안정 역행 행위 엄벌”

중동상황대응본부 회의… “2주 시차에도 며칠새 급등”

이미지 확대 김정관 장관 “국제유가 상승 편승한 물가안정 역행 행위 엄벌” 김정관 산업통상부 장관이 9일 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 중동상황대응본부 회의에서 모두발언을 하고 있다. 이날 회의에서는 정유업계, 유관기관과 함께 국내 석유가격 안정화 방안을 논의했다. 뉴스1

미국과 이스라엘의 이란 공습 직후 치솟는 기름값에 김정관 산업통상부 장관이 9일 “정부는 국제유가 상승에 편승해 민생물가 안정에 역행하는 행위에 대해 엄정히 대처할 것”이라고 밝혔다.김 장관은 이날 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 국내 석유 시장 점검을 위한 ‘중동 상황 대응본부’ 회의를 주재한 자리에서 최근 석유 가격 급등세를 예의주시하고 있다며 이렇게 경고했다.김 장관은 “평상시 국제유가와 2주 정도의 시차로 움직이는 국내 석유 가격이 요 며칠 사이 급등했다”면서 “일반 국민은 석유 가격이 오를 땐 빨리 오르고 내릴 땐 천천히 움직인다고 생각한다”고 지적했다. 이어 “최근 중동 상황으로 인한 국제유가 상승 부담이 소비자들에게 일방적이고 과도하게 전가되지 않도록 투명하고 공정한 석유 가격을 책정해 달라”고 정유회사 등 업계에 당부했다.김 장관은 정유사에는 “직영주유소의 판매가격도 안정적으로 유지할 수 있도록 해달라”, 주유소와 석유유통협회에는 “주유소와 대리점의 과도한 가격 인상이 없도록 협회 차원의 계도 역할도 부탁한다”고 요청했다.알뜰 3사인 석유공사·도로공사·농협경제지주에는 “알뜰주유소가 전국 평균 가격 대비 저렴하게 판매할 수 있도록 독려해달라”고 당부했다.김 장관은 전날 저녁 캐나다·미국 방문을 마치고 귀국한 뒤 첫 일정으로 이날 회의를 소집했다. 회의에는 SK에너지·GS칼텍스·S-OIL·HD현대오일뱅크 등 국내 정유 4사와 대한석유협회·석유유통협회·주유소협회 등 업계, 한국석유공사·한국석유관리원·농협경제지주·한국도로공사 등 관계기관이 참석했다.산업부는 지난 5일 오후 3시부로 자원안보 위기경보 ‘관심’ 단계를 발령하고, 중동 상황 변화에 대응하고 있다. 산업부는 “유가 상승기에 편승한 담합, 가짜 석유 판매, 정량 미달 등 불법 행위에 대해서는 범부처 합동점검 및 특별기획점검을 통해 강력히 단속하고 적발 시 엄벌하겠다”고 밝혔다.세종 강주리 기자