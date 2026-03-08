신한금융 “집값 내려야 지갑 열고 결혼 한다”

이미지 확대 서울신문

집값을 안정시켜야 부동산 중심의 자산 불평등 구조가 완화되고 소비와 결혼, 출산 등 가계 경제 전반의 흐름도 달라질 수 있다는 분석이 나왔다.신한금융지주 미래전략연구소는 8일 ‘집값이 안정되면 달라질 것들: 내수의 질적 전환과 금융의 역할’ 보고서를 통해 부동산 가격 안정이 소비 회복과 인구 구조, 금융시장 변화까지 연결될 수 있다고 진단했다.보고서에 따르면 현재 한국의 자산 불평등은 역대 최고 수준이다. 순자산 지니계수(0에 가까울수록 평등)는 지난해 기준 0.625로 통계 집계 이후 가장 높았다. 반면 소득 격차는 완화되는 흐름을 보이면서 한국의 불평등 구조가 ‘소득’에서 ‘자산’ 중심으로 이동했다는 분석이 제기됐다.부동산이 자산 격차의 핵심 요인으로 지목됐다. 가계 자산의 약 70%가 부동산에 집중된 구조에서 순자산 상위 20%가 전체 자산의 65%를 차지하는 반면 하위 40%의 점유율은 4.8%에 그친다. 연구소는 “부동산 가격 상승이 계층 간 자산 격차를 수년 치 소득 차이 이상으로 벌려 놓고 있다”고 설명했다.주거비 부담이 줄어들 경우 소비 회복 효과는 특히 청년층에서 크게 나타날 것으로 예상됐다. 통계 분석 결과 25~39세는 주택 가격 상승에 따른 소비 위축 정도가 가장 큰 집단으로 나타났다. 집값이 안정되면 이 연령대에서 소비 반등 효과가 나타날 가능성이 높다는 것이다.주거비 부담 완화는 결혼과 출산에도 영향을 줄 수 있다는 분석이다. 연구소는 “한국에서는 결혼이 사실상 주택 마련과 연결돼 있는 구조”라며 “집값 안정이 청년층의 결혼과 출산 실행 장벽을 낮추는 요인으로 작용할 수 있다”고 설명했다.또 주거비 부담이 줄어들면 지금까지 주거비 때문에 미뤄 왔던 교육, 자기계발, 전직을 위한 투자 등 인적 자본 투자도 확대될 가능성이 있다고 봤다.금융시장 구조도 변화할 것으로 전망됐다. 집 마련 부담이 줄어들면 청년·신혼부부 세대에서 종잣돈 마련형 적금, 청년 개인종합자산관리계좌(ISA), 적립식 펀드 등 초기 자산 형성 상품 수요가 확대될 가능성이 있다는 것이다.반대로 고령층에서는 주택을 계속 보유하려는 유인이 약해지면서 집 규모를 줄이는 다운사이징이나 주택연금 활용이 늘어날 수 있다는 전망도 제시됐다. 연구소는 “주거 안정은 소비와 인구 구조뿐 아니라 금융 수요의 구조 변화까지 가져올 수 있는 변수”라고 강조했다.박소연 기자