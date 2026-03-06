“휘발유 최고가 1990원 찍었다”… 2000원대 진입 눈앞에 제주도가 꺼낸 카드는?

중동 정세 불안 장기화 조짐에 ‘비상 점검’ 나서

현재 농협주유소 1740~1760원대로 가장 저렴

농협주유소 대표 “주말 시중주유소 가격 진입 가능성”

가격 담합 신고센터 운영·공공기관 차량 5부제 검토

에너지 드림지원사업 두달 앞당겨 5월 시행 검토도

항공 운임 상승·여행 심리 위축 가능성에 관광 촉각

이미지 확대 3월 6일 현재 시도별 평균 유가. 오피넷 홈페이지 캡처

이미지 확대 6일 서귀포시 안덕농협주유소의 유가 표시등. 현재 제주지역에서 싼 주유소는 농협주유소로 1740~1760원대인 것으로 나타났다. 하지만 이들 농협주유소도 하루새 25원이 상승했다. 현재 제주지역에서 가장 비싼 주유소의 휘발유가격은 1990원인 것으로 확인됐다. 제주 강동삼 기자

제주지역 기름값이 최고 비싼 주유소가 1990원을 찍어 2000원대 진입을 눈앞에 둔 가운데 제주도가 에너지 수급과 물가, 관광시장 영향 점검에 나섰다.특히 중동 정세 불안이 장기화 조짐을 보이자 국제 유가 상승이 현실화할 경우 섬 지역 특성상 에너지 비용 부담이 빠르게 물가로 전이될 수 있다는 판단에서다.제주도는 6일 오후 도 재난안전대책본부 상황실에서 ‘중동 상황에 따른 제주지역 영향 점검 및 대응회의’를 열고 에너지 수급과 지역 경제 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.회의에는 도 경제활력국·혁신산업국·관광교류국 등 관련 부서와 함께 한국은행 제주본부, 한국가스공사, 전력거래소, 제주상공회의소, 석유·LPG 업체 관계자 등이 참석했다.도가 선제 대응에 나선 배경에는 에너지 가격 상승이 지역 경제 전반에 미치는 파급력이 크다는 점이 있다. 도는 전력과 연료 상당 부분을 외부에서 들여오는 구조여서 국제 유가 변동에 민감하다.오피넷에 따르면 현재 제주지역에서 가장 비싼 주유소의 휘발유 가격은 최고 1990원을 찍어 2000원대 진입이 현실화되고 있다. 반면 가장 싼 주유소는 농협 주유소로 1740~1760원대인 것으로 파악됐다. 그러나 한 농협 주유소 대표는 “보유 재고분이 바닥나는 상황인데다 오늘 들어온 기름이 비싼 가격이어서 내일 시중가격으로 상승할 가능성이 높다”고 전했다.3일 동안 가격 상승 압력을 크게 받지 않던 농협 주유소마저 주말 접어들어 가격이 오를 기세다.유류 가격이 오르면 물류비와 관광업 운영비, 농어업 생산비 등이 동시에 상승해 소비자 물가 상승 압력으로 이어질 가능성이 높다.이에 따라 도는 지난 5일부터 ‘특별 물가안정대책 상황실’을 가동하고 물가 조사 횟수를 주 1회에서 주 2회로 늘리는 등 가격 동향 모니터링을 강화했다. 가격 담합 신고센터도 운영하고 있다.에너지 비용 상승 가능성에 대비해 취약계층 지원도 조기 시행한다. 도는 당초 7월부터 추진할 예정이던 ‘에너지 드림 지원사업’을 5월로 두 달 앞당겨 시행하는 방안을 검토하고 있다. 이는 저소득층과 에너지 취약 가구의 냉·난방비 부담을 줄이기 위한 조치다.현재 도내 유류와 가스 비축량은 안정적인 수준으로 파악됐다. 다만 사태가 장기화할 경우를 대비해 에너지 수급 모니터링을 강화하고 공공기관 차량 5부제 시행 여부도 검토하기로 했다.제주 경제의 핵심 산업인 관광 분야의 직접적인 영향은 아직 제한적인 것으로 분석된다. 하지만 중동 노선 결항이나 항공유 가격 상승, 보험료 인상, 환율 변동 등이 이어질 경우 항공 운임 상승과 여행 심리 위축으로 이어질 가능성은 있다는 분석이다.제주도는 관광 수요 변화와 항공 운항 상황 등을 지속적으로 점검할 계획이다.도내 수출 기업 피해 가능성에도 대비하고 있다. 중동 상황으로 인한 물류 차질이나 거래 불확실성 등에 대응하기 위해 수출 중소·벤처기업 애로사항을 접수하는 전담 창구를 지난 1일부터 운영하고 있다.또 중동 지역에 체류 중인 제주도민 규모에 대한 공식 통계는 없는 상태지만 세계제주인센터 등 다양한 경로를 통해 피해 사례 여부를 파악하고 있다.양제윤 도 안전건강실장은 “중동 정세 변화가 에너지와 물가 등 지역 경제에 영향을 미칠 가능성이 있는 만큼 관련 동향을 면밀히 살피고 선제적으로 대응하겠다”며 “상황이 장기화되거나 악화될 경우 ‘중동상황 비상대책반’을 구성해 대응체계를 강화하겠다”고 밝혔다.제주 강동삼 기자