HDC랩스, K-Digital Training NOVA 1기 수료식 및 경진대회 성황리 종료

이미지 확대 (사진=HDC랩스, 최종프로젝트 경진대회 시상)

HDC랩스(대표 이준형)가 지난 2월 28일 아이그로스 교육센터에서 ‘HDC랩스 NOVA 1회차 수료식 및 최종 프로젝트 경진대회’를 진행했다고 밝혔다. NOVA는 디지털 실무 인재 양성을 위해 HDC랩스가 운영하는 전문 교육 프로그램이다.이번 1회차 교육은 총 120일(960시간) 동안 ‘생성형 AI 활용 스마트 IoT 분석 및 서비스 개발’과 ‘스마트 IoT 풀스택 개발자’ 과정으로 실시됐다. 커리큘럼은 산업 현장의 기술적 수요를 반영해 프로젝트 기반의 실무 학습을 중심으로 구성됐다.강사진에는 박종민 AIoT＆플랫폼 랩장을 비롯해 HDC랩스 AI RnD 연구소 소속 현직 개발자들이 대거 참여해 현장 경험과 최신 기술 트렌드를 전달했다. 총 21명의 수료생 전원에게는 HDC랩스 공채 지원 시 가산점이 부여되며, 성적 우수자에게는 서류전형 면제 혜택이 주어진다.수료식과 병행된 경진대회에서는 5개 팀이 프로젝트를 발표하며 기술 구현 능력과 비즈니스 활용 가능성을 기준으로 평가를 받았다. HDC랩스 측은 자사 공간 정보 플랫폼인 ‘inbase’와 ‘insite’를 교육에 도입해 실제 데이터 분석 및 서비스 개발 역량을 강화하는 데 주력했다고 설명했다.현재 HDC랩스는 NOVA 4기 교육생을 모집 중이다. 차수별 모집은 오는 3월 23일까지 순차적으로 마감되며, 최종 선발 인원은 3월 24일부터 9월 12일까지 약 6개월간의 교육에 참여하게 된다. 세부 모집 요강은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.온라인뉴스팀