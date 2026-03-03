봉준호·김연아도 ‘모범납세자’…성실 납세 569명 정부 포상

납세자의 날 맞아 총 569명에 포상

삼성바이오·NH투자 등 5개 기업도 포함

이미지 확대 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아. 연합뉴스

이미지 확대 기자회견서 발언하는 봉준호 감독 봉준호 감독이 16일(현지시간) 독일 베를린 그랜드하얏트 호텔에서 열린 베를린영화제 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

영화감독 봉준호, ‘피겨 여왕’ 김연아 등이 모범납세자로 선정돼 표창을 받았다.재정경제부와 국세청은 3일 ‘제60회 납세자의 날’ 기념식을 열고 모범납세와 세정협조 공로가 있는 569명에게 포상을 수여했다.훈장은 안재일 성광벤드 대표 등 8명, 포장은 김한정 경우전기 대표 등 12명이 받았다. 윤나라 TJ미디어 대표 등 23명은 대통령 표창을, 영화 제작사 오프스크린 대표인 봉준호 감독 등 25명은 국무총리 표창을 받았다.봉 감독은 다수의 영화들을 제작·연출해오면서 영상 문화의 다양성과 대한민국 문화예술의 위상을 높이는 등 사회 발전에 이바지하고 성실 납세로 국가 재정발전에 기여했다는 평가를 받았다.부총리 겸 재정경제부 장관 표창 명단에는 김연아와 방송인 김성주 등 500명이 이름을 올렸다.배우 고창석은 국세청장, 배우 오연수는 지방국세청장 표창을 각각 받았다. 이들 모범납세자로 선정된 수상자들에게는 세무조사 유예 등 세정상 우대 혜택이 주어진다. 또한 철도 운임·의료비 할인, 대출금리 우대 등 사회적 우대 혜택도 있다.이날 NH투자증권, 삼성바이오로직스 등 5개 기업은 연간 1000억원 이상의 세금을 납부해 국가 재정에 기여한 공로로 ‘고액 납세의 탑’을 받았다.행사에 참석한 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “국가 재정에 크게 기여하신 분들이 사회적으로 마땅한 존경과 예우를 받을 수 있도록 정부는 모범납세자 우대 제도를 획기적으로 개선하겠다”고 예고했다.세종 박은서 기자