160% 뛴 반도체 덕에 2월 수출액 ‘역대 최고’

675억 달러… 전년대비 29% 급증

2026-03-02 B1면

반도체 수출 호조로 지난달 수출액이 30% 가까이 증가하며 같은 달 기준 역대 최고 기록을 썼다.산업통상부는 1일 발표한 2월 수출입 동향에서 2월 수출액이 지난해 같은 달보다 29.0% 증가한 674억 5000만 달러를 기록했다고 밝혔다. 설 연휴로 조업일수가 지난해보다 3일이나 짧은 불리한 조건 속에서도 수출액은 더 크게 늘었다.수출 신기록 작성을 이끈 건 역시 반도체였다. 반도체 수출액은 251억 6000만 달러로, 지난해 같은 달보다 160.8% 급증했다. 월 기준 전 기간을 통틀어 역대 최대치다.메모리 가격 인상이 반도체 수출에 날개를 달았다. 메모리 평균 고정가격을 지난해 2월과 비교하면 범용 D램 제품인 DDR4 8Gb는 1.35달러에서 13.0달러로 863% 폭등했다. DDR5 16Gb는 3.79달러에서 30.0달러로 691% 뛰었다. 낸드 128Gb 가격도 2.29달러에서 12.67달러로 452% 급등했다. 수요와 가격이 동시에 뛰면서 수출액이 폭발적으로 증가한 것이다.반면 조업일수에 영향을 많이 받는 자동차 수출은 48억 1000만 달러로 20.8% 감소했다. 자동차 부품은 14억 5000만 달러로 22.4% 줄었다.세종 한지은 기자