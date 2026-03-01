삼성전자, 5년 내 AI 자율공장 전환

이미지 확대 경기도 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 제56기 삼성전자 정기주주총회에서 주주들이 레인보우로보틱스 로봇 시연을 보고 있다. 2025.3.19 [공동취재]

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

입고·생산·출하 전공정에 디지털트윈 적용제조혁신에는 에이전틱·AI휴머노이드 도입삼성전자가 2030년까지 국내외 생산 공장을 ‘인공지능(AI) 자율 공장’으로 전환한다.삼성전자는 1일 자재 입고·생산·출하 등 제조 전 공정에 AI를 적극 적용한다고 밝혔다. 품질·생산·물류 AI 에이전트를 이용해 데이터 기반 분석과 사전 검증을 강화하겠다는 것이다. 이는 글로벌 생산거점 전반의 품질과 생산성을 혁신할 것으로 보인다. 환경안전 분야에서도 AI를 적용해 생산 현장의 위험 요인을 사전에 감지·대응하고 사고를 예방하는데 주력할 계획이다.삼성전자는 최근 갤럭시 S26의 미국 샌프란시스코 언팩에서 소개한 ‘에이전틱 AI’를 제조 혁신에도 적용한다. 에이전틱 AI는 목표 달성을 위해 스스로 계획을 세우고 실행한다는 점에서 생산·설비·수리·물류 전반을 지능화해 현장 자율화 기반을 강화할 수 있다.이외 제조 전 공정에 휴머노이드형 제조 로봇 도입을 단계적으로 추진한다. 고온·고소음 등으로 사람이 작업하기 어려운 인프라 시설 등에는 디지털 트윈 기반의 환경안전봇도 적용한다. 삼성전자는 디지털 트윈 기반의 제조 혁신 비전을 스페인 바르셀로나에서 2일(현지시간)부터 열리는 세계 최대 이동통신 산업 전시회인 MWC26에서 선보일 계획이다.곽소영 기자