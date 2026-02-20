국토부 2차관, 가덕도 찾아 “2035년 개항 차질 없이 추진”

이미지 확대 홍지선 국토교통부 2차관이 20일 가덕도신공항 건설 예정지를 방문해 발언하고 있다. 국토부 제공

홍지선 국토교통부 2차관이 20일 가덕도신공항건설공단과 가덕도신공항 건설 예정지를 방문해 사업 추진현황과 현장 여건을 점검했다.홍 차관의 현장 행보는 지난해 11월 부지조성공사 재추진 방안 발표 후 2차례 입찰도 유찰된 상황에서 건설공단과 함께 후속 추진방안을 논의하고 인·허가, 보상 등 사업추진에 필요한 제반 사항을 점검하기 위해 이뤄졌다.홍 차관은 건설공단을 방문해 “2035년 개항은 국민과의 약속이므로 차질 없는 사업추진을 위해 철저히 관리해나갈 것”이라고 밝혔다.대항전망대와 새바지항 등 신공항 예정지를 찾아 현장 여건을 살펴본 그는 “공항의 안전과 품질을 확보할 수 있도록 환경·재해영향 등 다양한 위험요인을 면밀히 검토해 철저히 대비해나가겠다”고 했다.이어 “생계의 터전을 상실하는 주민들에게 적정한 보상과 지원이 이뤄질 수 있도록 주민들의 목소리를 수시로 경청하고 다양한 지원방안을 추가 마련해나가겠다”고 덧붙했다.세종 박은서 기자