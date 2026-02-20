배우 최희진, 포토그래퍼 실베스터 마코와 협업한 송지오 우먼 26SS 화보

이미지 확대 사진제공 = 송지오

한국을 대표하는 디자이너 브랜드 송지오가 세계적인 포토그래퍼 Szilveszter Makó(실베스터 마코)와 작업한 26SS 여성 캠페인을 공개했다. 이번 아트 캠페인은 송지오 우먼의 앰버서더인 배우 최희진을 모델로, 브랜드가 지향하는 동시대적 여성성과 예술적 미학을 한층 깊이 있는 시각 언어로 풀어낸다.밀라노를 기반으로 활동하는 헝가리 출신 포토그래퍼 실베스터 마코는 패션과 파인아트를 넘나드는 독창적인 작업으로 글로벌 패션 신에서 확고한 입지를 구축해온 포토그래퍼다. VOGUE, GQ, Harper’s BAZAAR, Numéro 등 유수의 매체를 통해 Willem Dafoe (윌렘 다포), Cate Blanchett (케이트 블란쳇), Monica Belluci (모니카 벨루치), Elle Fanning (엘르 패닝) 등 세계적인 아티스트, 그리고 명사들과의 작업을 선보이며 패션계의 주목을 받고 있다.송지오 우먼의 26SS 캠페인은 실베스터 마코의 세계관을 바탕으로, 평면적이고 구조적인 2D 연출을 중심으로 전개된다. 입체감을 의도적으로 배제한 회화적 구성 안에서 배우 최희진을 피사체로 담아내며, 송지오 특유의 조형적인 실루엣과 예술적 미감을 부각했다. 이를 통해 절제된 구조미와 함께 우아하고 섬세한 감성을 표현했다.이번 캠페인에서 배우 최희진은 송지오 우먼의 앰버서더로서 강인함과 섬세함이 공존하는 현대적 여성상을 설득력 있게 표현한다. 절제된 표정 연기와 포징으로 회화적인 공간 안에서 각기 다른 감정과 태도를 드러내며 풍부한 인상을 남긴다. 최근 ENA 드라마 ‘아이돌아이’에서 홍혜주 역을 맡아 극의 서사를 이끄는 인물로 강렬한 존재감을 보여준 최희진은, 이번 캠페인을 통해 패션과 예술을 넘나드는 또 다른 면모를 선보인다.1993년 설립 이후 파리와 서울을 기반으로 세계적인 패션 하우스로 성장해온 송지오(SONGZIO)는 글로벌 브랜드 및 아티스트들과의 지속적인 협업을 이어가며 아트 패션 하우스로서의 정체성과 혁신적인 비전을 바탕으로, 글로벌 패션 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있다.이번 화보를 통해 공개된 송지오 우먼의 26SS 컬렉션은 송지오의 파리 그리고 서울 플래그십 스토어 및 신세계 백화점 강남점, 롯데백화점 본점, 현대 백화점 무역센터점 등 전국 17개 백화점에서 만나볼 수 있다.온라인뉴스팀