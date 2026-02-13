2025 부천대학교 성과확산 포럼 「RISE-UP TOGETHER」 성공적 개최

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부천대학교는 지난 1월 28일(수) 서울 강서구 메이필드호텔 연회장에서 ‘2025 부천대학교 성과확산 포럼 「RISE-UP TOGETHER」’을 성공적으로 개최했다.이번 포럼은 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로, RISE 사업 1차년도 추진 성과를 공유하고 지자체·산업체·지역 유관기관과의 지산학 협력 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.이날 포럼에는 RISE 사업 참여 교직원을 비롯해 지자체, 산업체, 지역 유관기관 관계자 등 270여명이 참석했다. 행사는 분과별 성과 발표와 토론 중심으로 운영돼 단순한 성과 보고를 넘어 실질적인 협력 모델 확산의 장으로 진행됐다.1부 행사는 통합분과, 평생교육분과, 경기북부분과, 지역협력분과, 늘봄학교분과 등 총 5개 분과로 구성됐다. 통합분과에서는 지역 기반 산업 특화 전문인재 양성, 기업 Value-Up 지원, 지산학 얼라이언스 구축, 창업 혁신, 외국인 유학생 정주 지원 등 RISE 주요 세부 사업 성과가 공유됐으며, 각 분과에서는 평생직업교육, 지역 산업 연계, 지역사회 현안 해결, 늘봄학교 혁신 지원 등 분야별 성과 발표와 논의가 이어졌다.최준혁 부천대학교 RISE 사업단장은 “이번 포럼은 대학과 지역이 함께 만들어온 RISE 사업 1차년도 성과를 공유하고, 향후 지역 혁신의 방향성을 모색하는 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 지산학 협력을 기반으로 지역과 함께 성장하는 지속 가능한 혁신 모델을 확산해 나가겠다”고 밝혔다.2부 본행사에서는 RISE 사업 1차년도 운영 성과 보고와 함께, 지산학 협력 성과 확산에 기여한 우수 협력기관 및 기업에 대한 시상식도 진행됐다. 또한 행사장에는 성과 전시존이 마련돼 우수 성과 판넬, 시제품, 캡스톤 작품 등을 통해 교육·기술·산학협력 성과가 공유됐다.한정석 부천대학교 총장은 “이번 성과확산 포럼이 각 기관과 산업체, 대학이 신뢰를 바탕으로 협력을 더욱 견고히 하는 계기가 되기를 기대한다”며 “RISE 사업을 기반으로 교육·산업·지역이 함께 성장하는 혁신 생태계를 구축하고, 지역 산업과 연계한 실질적인 성과 창출과 협력 네트워크 확장을 통해 부천대학교가 지역과 함께 성장하는 RISE 선도대학으로 자리매김하겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀