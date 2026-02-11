광주도시공사, 서림마을 행복주택 모집 첫 날 ‘완판’

총 15세대 모집에 49명 몰려 선착순 신청 마감

저렴한 임대료로 청년·취약계층 주거안정 지원

입주 요건 대폭 완화해 실수요자 진입장벽 해소

이미지 확대 광주광역시도시공사.

광주 북구 서림마을 행복주택이 파격적인 입주 조건과 수요자 맞춤형 공급 방식에 힘입어 지역 청년들의 높은 관심 속에 모집 하루 만에 마감됐다.11일 광주광역시도시공사에 따르면, 북구 서림마을 다사로움 행복주택 공가 세대에 대해 지난 10일 선착순 모집을 진행한 결과, 15세대 모집에 49명이 접수하며 당일 신청이 종료됐다.이번 모집은 소득과 자산 요건을 배제하는 등 입주 자격요건을 대폭 완화해 실수요자의 진입 장벽을 낮춘 것이 특징이다.특히 시중 대비 저렴한 월 10만 원 수준의 임대료는 고물가 시대에 청년계층과 주거약자의 주거비 부담을 실질적으로 덜어준 핵심 요인으로 분석된다.또한 선착순 동·호수 지정 방식을 도입해 복잡한 청약 절차 없이 현장에서 즉시 호수를 선택할 수 있도록 함으로써 입주 대상자가 단기간 내에 안정적인 주거지를 확보할 수 있게 설계했다.공사는 향후 자격 검증 절차를 거쳐 적격자를 선발, 오는 3월부터 순차적으로 입주를 진행할 계획이다.김승남 광주도시공사 사장은 “청년과 주거약자가 안정적으로 거주할 수 있도록 공공임대주택 공급 방식을 수요자 중심으로 다양화하고 있다”며 “앞으로도 신속하고 체감도 높은 공급 정책을 통해 지역 주거복지 실현에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.광주 홍행기 기자