‘2000원’이 ‘2000BTC’로?… 빗썸서 비트코인 한때 8100만원까지 급락

이미지 확대 빗썸 제공

국내 가상자산(암호화폐) 거래소 빗썸에서 비트코인 가격이 단시간에 8100만원대까지 급락했다가 반등하는 이상 거래가 발생했다. 시장에서는 이벤트 경품 지급 과정에서 비트코인이 잘못 입금됐고, 이 물량이 대거 매도되면서 시세가 급락한 것 아니냐는 추정이 나온다.6일 가상자산 업계에 따르면 이날 저녁 7시 38분쯤 빗썸 원화시장에서 비트코인 가격은 한때 8110만~8111만원대까지 밀렸다. 직전까지 9700만원대에서 거래되던 가격이 불과 짧은 시간에 급락한 것이다. 같은 시각 업비트 등 다른 국내 거래소에서는 비트코인이 9700만~9800만원대에서 비교적 안정적으로 거래됐다.이상 거래는 짧은 시간 동안 대량 매도 물량이 쏟아지면서 발생한 것으로 보인다. 빗썸 거래 차트에는 수 분 사이 수백 개 단위의 거래가 집중됐고, 이 여파로 시세가 급격히 흔들렸다. 이후 비트코인 가격은 9200만~9800만원대까지 빠르게 회복됐다.시장에서는 빗썸이 이날 저녁 이벤트 경품으로 지급할 예정이던 2000원어치 리워드를 입금하는 과정에서 지급 단위를 잘못 설정해, 일부 이용자 계정에 수천 개 단위의 비트코인이 입금됐을 가능성이 제기되고 있다. 온라인 커뮤니티에는 계정에 거액의 비트코인이 표시됐다는 화면 갈무리와 함께, 사고 이후 계정이 제한됐다는 게시물도 공유됐다.거래 급증과 함께 빗썸 내부 비트코인 유통량이 단기간에 크게 변동한 정황도 포착됐다. 급락 국면에서는 비트코인을 활용해 다른 가상자산을 매수하려는 거래가 몰리며 일부 종목의 가격이 급등하는 현상도 나타났다.빗썸은 사고 인지 이후 관련 계정에 대한 동결 조치와 함께 입출금을 제한하는 등 긴급 대응에 나선 것으로 알려졌다. 다만 오입금 규모와 실제 매도·인출 여부 등 구체적인 내용은 확인 중인 상태다.김예슬 기자