씰리침대, 롯데백화점 잠실점서 팝업스토어 운영

이미지 확대

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대(대표 윤종효)는 창립 145주년을 맞아 오는 22일까지 롯데백화점 잠실점에서 체험형 팝업스토어 ‘더 북 오브 145th(The book of 145th)’를 운영한다고 6일 밝혔다.롯데백화점 잠실점 10층 행사장에서 진행되는 이번 팝업스토어는 씰리침대가 145년간 축적해 온 기술력과 장인정신, 브랜드 헤리티지를 고객에게 직관적으로 전달하기 위해 기획됐다. 메인 콘셉트인 ‘더 북 오브 145th(The book of 145th)’에는 책이 한 권씩 쌓이며 지식의 깊이를 더해가듯, 씰리침대가 오랜 시간 이어온 연구와 기술 발전의 기록을 공간으로 풀어낸다는 의미를 담았다.팝업스토어 현장에서는 씰리침대를 대표하는 주요 제품들을 한자리에서 만나볼 수 있을 전망이다. 하이엔드 럭셔리 매트리스 ‘크라운쥬얼’을 비롯해 프리미엄 매트리스 라인업 ‘엑스퀴짓’ 시리즈, 스마트 모션 매트리스 ‘모션플렉스’ 등 씰리침대의 기술력이 집약된 대표 제품들을 전시해 각기 다른 수면 스타일과 라이프스타일에 맞는 매트리스를 직접 체험할 수 있도록 구성했다.이와 함께 최근 신규 출시된 ‘블랙멀버리 익스트림 펌’도 이번 팝업스토어를 통해 선보인다. 해당 제품은 씰리침대의 신개발 스프링 ‘리액트서포트’ 코일을 적용해 안정적인 지지력을 제공하며, 단단한 쿠션감으로 평소 탄탄한 매트리스를 선호하는 고객을 위한 선택지로 주목받고 있다.행사 기간 동안 다양한 구매 혜택도 마련됐다. 매트리스와 프레임을 세트로 구매하는 고객에게는 메모리폼 베개를 선착순으로 증정하며, ‘크라운쥬얼’과 ‘엑스퀴짓’을 구매하는 고객에게는 씰리침대와 테지움 테디베어의 협업으로 탄생한 씰리 브랜드 캐릭터 ‘몽몽이’ 테디베어 인형을 제공한다. 이 외에도 구매 금액대별 다양한 사은품을 준비해 고객 만족도를 높일 예정이다.김정민 씰리코리아 상무는 “이번 ‘더 북 오브 145th’ 팝업스토어는 씰리침대가 145년간 이어온 기술력과 철학을 고객들이 직접 보고 느끼며 체험할 수 있도록 기획한 공간”이라며 “앞으로도 오랜 헤리티지를 기반으로 한 차별화된 브랜드 경험을 통해 고객과의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.한편, 씰리침대는 145년 전통의 글로벌 매트리스 브랜드로서 프리미엄을 넘어서는 최상의 숙면 솔루션을 제공한다. 1950년부터 정형외과 의사들과 협업을 시작한 씰리침대는 차별화된 기술력으로 최상의 수면 환경을 제공해 매트리스 본고장 미국에서 매출 1위를 이어오고 있으며, 세계 각국의 특급 호텔에 제품을 공급하며 글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드로서의 입지를 공고히 하고 있다.또한 2025년 12월 기준, 국내 여주 씰리침대 공장에서 제작·판매되는 전 제품 106종에 대한 한국표준협회(KSA)의 ‘라돈 안전제품’ 인증을 보유하는 등 국내외 공신력 있는 기관의 안전 인증을 통해 제품 신뢰도를 강화하고 있다.온라인뉴스팀