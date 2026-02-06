본투윈, 병오년 한정판 컬렉션 출시 3일 만 완판

이미지 확대

스포츠 브랜드 본투윈(BORNTOWIN, 대표 이태준)이 지난 1월 30일 출시한 병오년 기념 한정판 컬렉션 ‘RED HORSE CAPSULE’의 주요 상품이 출시 3일 만에 완판을 기록했다.이번 캡슐 컬렉션은 2025 병오년(丙午年)을 맞아 붉은 말을 테마로 레트로와 웨스턴 무드를 본투윈만의 감성으로 재해석한 한정판 라인이다. 후드 집업, 반팔티, 레이싱 져지, 와이드 팬츠, 버뮤다 팬츠, 볼캡, 스웨이드 쇼퍼백 등 총 7종으로 구성됐다. 특히 시그니처 아이템인 ‘BOLD LINE SYMBOL B HOODIE ZIP-UP’은 발매 3일 만에 전 사이즈 품절을 기록했다.데일리웨어와 트레이닝웨어를 모두 커버하는 본투윈의 시그니처 핏에 병오년을 상징하는 아트워크를 더한 것이 특징이다. 붉은색을 주조색으로 활용하면서도 과하지 않게 웨스턴 감성을 녹여낸 디자인이 호응을 얻었다고 본투윈 측은 설명했다.컬렉션 리뷰 중에는 “평소 본투윈 제품을 애용해왔는데, 이번 RED HORSE CAPSULE은 한정판이라는 희소성에 디자인까지 정말 마음에 들었다”며 “특히 후드 집업은 헬스장에서도, 데일리로도 완벽하게 소화할 수 있어서 출시되자마자 바로 구매했다”는 내용이 있었다.반면 구매하지 못한 팬들의 아쉬움도 컸다. 본투윈의 고객센터 게시판에는 “평소 본투윈 신제품이 나오면 꼭 구매하는 편인데, 이번엔 고민하다가 타이밍을 놓쳤다”며 “한정판이라 재입고가 안 된다고 하니 너무 아쉽다. 다음 컬렉션은 꼭 선점매로 구매하겠다” 등의 글이 남겨지고 있다.한편, 매년 단 3일만 열리는 본투윈의 아카이브 행사가 이번 주 금요일부터 일요일까지 3일 동안 서울 성수에서 열린다. 이번 행사에서는 본투윈의 브랜드 헤리티지와 철학을 공유하는 다양한 사은품이 준비돼 있다.본투윈 관계자는 “이번 주말 성수 아카이브 행사를 통해 더 많은 분들이 본투윈의 브랜드 가치를 경험하실 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀