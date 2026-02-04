터치인솔, 무신사서 신제품 ‘프렙 2종’ 선런칭… 아이패드·에어팟 맥스 경품

2주간 단독 프로모션… 할인, 샘플 증정 및 소비자 참여형 이벤트 풍성

K-뷰티 브랜드 터치인솔이 신제품 베이스 프렙 2종을 패션 플랫폼 무신사에서 단독으로 선런칭한다. 터치인솔은 이번 선런칭을 기념해 2월 15일까지 2주간 할인 혜택과 푸짐한 경품을 내건 대규모 프로모션을 펼칠 계획이다.이번에 공개되는 신제품은 개인의 피부 타입과 메이크업 취향에 따라 선택할 수 있는 ‘화잘먹 프렙’ 2종이다. 번들거림을 잡아주는 ‘모공 코어 프렙’과 피부 속부터 윤광을 채워주는 ‘진주 코어 프렙’으로 구성되어, 베이스 메이크업의 완성도를 한 단계 끌어올려 줄 제품으로 기대를 모으고 있다.프로모션 기간 동안 소비자들은 신제품 2종을 최대 30% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. ‘모공 코어 프렙’은 28% 할인된 1만 8000원, ‘진주 코어 프렙’은 30% 할인된 2만 2400원에 판매되며, ‘모공 코어 프렙’ 구매 시에는 14ml 상당의 샘플을 추가로 증정한다.소비자들의 이목을 집중시키는 것은 파격적인 경품 이벤트다. 터치인솔은 제품 구매 고객 중 추첨을 통해 아이패드 Air와 에어팟 맥스를 증정하는 ‘럭키드로우’를 진행한다. 이와 함께, 우수 리뷰 작성자에게는 조선호텔 뷔페 식사권을, 리뷰 참여자 중 100명에게는 무신사 적립금을 지급하는 등 다채로운 참여형 이벤트를 통해 고객 소통을 강화할 방침이다.본느가 전개하는 터치인솔 관계자는 “주요 타겟 고객층이 밀집한 무신사에서 신제품을 가장 먼저 선보이며 브랜드의 새로운 변화를 알리고자 한다”며 “단순한 제품 판매를 넘어, 즐거운 쇼핑 경험과 실질적인 혜택을 제공하는 이번 프로모션을 통해 신규 고객을 적극적으로 유치하고 브랜드 인지도를 높일 것”이라고 밝혔다.터치인솔의 신제품 선런칭 프로모션에 대한 상세 정보는 무신사 스토어에서 확인할 수 있다.온라인뉴스부