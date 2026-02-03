[속보] 조기 21%↑·사과 11%↑… 1월 소비자물가 상승률 5개월만 최저

1월 물가지수, 전년 동기 대비 2.0%↑
석유류 안정… 축·수산물 고공 행진
지난달 소비자물가 상승률이 석유류 가격 안정 등 영향으로 5개월 만에 가장 낮은 2.0%를 기록했다. 다만 축산물, 수산물 등 먹거리 가격은 여전히 높은 상승폭을 보였다.
3일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 1월 소비자물가 동향’에 따르면 1월 소비자물가지수는 118.03으로 전년 동월 대비 2.0% 상승했다.
1월 소비자물가 상승률은 지난해 8월 1.7%를 기록한 이후 가장 낮은 수치를 나타냈다. 최근 월간 소비자물가 상승률은 고환율로 인해 지난해 10월 2.4%, 11월 2.4%, 12월 2.3% 등 높은 수준을 보여왔다.
지난달 6.1%나 급등했던 석유류 가격 상승률이 0.0%로 떨어지면서 전반적인 물가 수준이 안정됐다.
석유류를 포함한 공업제품 가격은 전년 동월 대비 1.7% 상승했다. 가공식품은 전년 동월 대비 2.8% 상승했다.
그러나 농축수산물 가격은 전년 동월 대비 2.6% 상승했다. 특히 상대적으로 낮았던 농산물(0.9%) 오름폭과 달리 축산물(4.1%)과 수산물(5.9%)은 고공행진을 지속했다.
특히 설 명절을 앞두고 조기는 1년 전보다 21.0% 급등했으며, 고등어는 11.7% 올랐다. 설 주요 성수품인 사과와 국산 소고기도 각각 10.8%, 3.7% 상승했다. 쌀(18.3%), 달걀(6.8%) 등도 높은 상승폭을 보였다.
반면 무(-34.5%)와 배추(-18.1%), 배(-24.5%), 당근(-46.2%), 파(-9.9%), 토마토(-6.2%) 등 가격은 크게 떨어졌다.
이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 “쌀의 상승 폭은 둔화되고 있지만 재배면적 감소, 생산량 감소 등의 영향을 받았다”며 “축수산물의 경우 수입 소고기, 수입 수산물 등의 가격 상승의 영향을 받았다”고 설명했다.
이정수 기자
석유류 안정… 축·수산물 고공 행진
지난달 소비자물가 상승률이 석유류 가격 안정 등 영향으로 5개월 만에 가장 낮은 2.0%를 기록했다. 다만 축산물, 수산물 등 먹거리 가격은 여전히 높은 상승폭을 보였다.
3일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 1월 소비자물가 동향’에 따르면 1월 소비자물가지수는 118.03으로 전년 동월 대비 2.0% 상승했다.
1월 소비자물가 상승률은 지난해 8월 1.7%를 기록한 이후 가장 낮은 수치를 나타냈다. 최근 월간 소비자물가 상승률은 고환율로 인해 지난해 10월 2.4%, 11월 2.4%, 12월 2.3% 등 높은 수준을 보여왔다.
지난달 6.1%나 급등했던 석유류 가격 상승률이 0.0%로 떨어지면서 전반적인 물가 수준이 안정됐다.
석유류를 포함한 공업제품 가격은 전년 동월 대비 1.7% 상승했다. 가공식품은 전년 동월 대비 2.8% 상승했다.
그러나 농축수산물 가격은 전년 동월 대비 2.6% 상승했다. 특히 상대적으로 낮았던 농산물(0.9%) 오름폭과 달리 축산물(4.1%)과 수산물(5.9%)은 고공행진을 지속했다.
특히 설 명절을 앞두고 조기는 1년 전보다 21.0% 급등했으며, 고등어는 11.7% 올랐다. 설 주요 성수품인 사과와 국산 소고기도 각각 10.8%, 3.7% 상승했다. 쌀(18.3%), 달걀(6.8%) 등도 높은 상승폭을 보였다.
반면 무(-34.5%)와 배추(-18.1%), 배(-24.5%), 당근(-46.2%), 파(-9.9%), 토마토(-6.2%) 등 가격은 크게 떨어졌다.
이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 “쌀의 상승 폭은 둔화되고 있지만 재배면적 감소, 생산량 감소 등의 영향을 받았다”며 “축수산물의 경우 수입 소고기, 수입 수산물 등의 가격 상승의 영향을 받았다”고 설명했다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
1월 소비자물가 상승률이 2.0%로 낮아진 주요 원인은?