AI 기반 시험 준비 플랫폼 ‘프렙에듀(Prep Edu)’, 한국 시장 공식 론칭

100명 이상의 공인 강사 및 전직 시험관의 학문적 전문성을 바탕으로 한 AI 기반 시험 준비 플랫폼 프렙에듀(Prep Edu)가 한국 시장에 공식 론칭했다.해외 유학과 글로벌 커리어 경쟁이 치열해지면서, 한국 학습자들은 영어 능력 시험을 보다 효율적이고 유연하게 준비할 수 있는 대안을 찾고 있다.프렙에듀(Prep Edu)는 이러한 수요에 대응해 아시아 전역으로 서비스를 확대하고 있다고 밝혔다.회사 관계자는 “프렙에듀(Prep Edu)는 높은 시험 경쟁 환경을 고려해 설계된 플랫폼으로, 전통적인 학원에 의존하지 않고도 IELTS와 TOEIC을 효과적으로 준비할 수 있도록 AI 기반 개인 맞춤 학습과 학문적 엄격함을 결합했다”고 설명했다.이어 “특히 한국의 고부담 시험 문화에 맞춰 실제 시험과 유사한 환경을 제공하는 AI 가상 시험실과 엄격한 채점 시스템이 특징”이라고 덧붙였다.해외 교환학생을 준비 중인 대학생 김민서 씨는 “이동 시간 부담 없이 실제 시험에 가까운 환경에서 연습할 수 있었고, 구체적인 피드백 덕분에 개선 방향이 명확해졌다”고 말했다.이직을 준비 중인 직장인 박지훈 씨는 “문제 유형과 난이도가 실제 시험과 거의 동일해 실전 대비에 도움이 된다”고 전했다.프렙에듀(Prep Edu)는 단순한 모의시험을 넘어 독학으로 어려움을 겪기 쉬운 스피킹과 라이팅 영역에 집중한다.발음, 응집력, 과제 수행, 문법 정확도 등 평가 기준별 분석과 함께 학습자의 수준과 일정에 맞춘 목표 기반 학습 플랜을 제공해 꾸준한 학습을 돕는다.현재 프렙에듀(Prep Edu)는 앱 스토어(App Store), 구글 플레이 스토어(Google Play Store), 공식 웹사이트에서 이용할 수 있으며, 무료 15분 레벨 테스트를 통해 학습자는 자신의 실력을 빠르게 진단할 수 있다.구조화된 학습과 유연한 접근 방식을 균형 있게 제공하는 프렙에듀(Prep Edu)는 글로벌 무대를 준비하는 한국 학습자들의 신뢰받는 학습 파트너로 자리매김하고 있다.온라인뉴스부