“GA업계, 금융보안원 시스템 활용 필요”

김용태 한국보험대리점협회(GA) 회장은 20일 서울 종로구 보험GA협회 본사에서 열린 신년 기자간담회에서 GA업계의 보안 인프라 문제를 언급하며 금융보안원 시스템 활용 필요성을 밝혔다.김 회장은 “금융보안원 시스템이 안정적이라는 점은 업계가 다 알고 있다”며 “문제는 비용”이라고 말했다. 그는 “월 1000만원 수준의 이용료를 중소형 GA가 감당하기는 쉽지 않다”고 했다.이날 GA협회에 따르면 설계사 수 500인 이상 대형 GA 72개사 가운데 금융보안원 회원사로 가입한 곳은 14곳으로, 전체의 19%에 그쳤다. 대형 GA들은 금융보안원 시스템과 자체 시스템을 병행해 사용하고 있지만, 중소형 GA는 외부 전자기술(IT)업체 전산에 의존하는 구조다.김 회장은 “대형 GA는 자체 시스템이 있지만 중소형 GA는 선택지가 많지 않다”며 “이 과정에서 보안 취약성이 발생할 수 있다”고 말했다.지난해 상반기에는 GA에 전산 프로그램을 제공하던 IT업체가 해킹을 당하면서 다수 GA가 보유한 고객 정보가 유출되는 사고가 발생했다. 김 회장은 이와 관련해 “금융감독원과 함께 논의 중”이라며 “조만간 가시적인 성과가 나오길 바란다”고 말했다.김 회장은 올해 보험GA협회의 최우선 과제로 ‘보험금 제때 제대로 받기’를 제시했다. 그는 “보험 소비자 입장에서 가장 중요한 것은 제때 제대로 보험금을 받는 것”이라며 “보험금 청구 가능 여부 안내, 수령 가능 보험금 산정, 청구 절차 안내와 대행 등을 추진할 계획”이라고 말했다. GA업계 최대 숙원인 보험판매전문회사 도입도 적극 추진한다는 방침이다.박소연 기자