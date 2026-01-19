기후부, 스웨덴과 ‘맞손’… 에너지 전환 속도 낼까

청정에너지 분야 양해각서 체결

SMR 등 민간 원자력 협력 강화

2026-01-20 B2면

늘어나는 전력 수요에 대응해 ‘에너지믹스’ 해법을 모색 중인 기후에너지환경부가 스웨덴과 손을 맞잡았다. 스웨덴의 재생에너지 기술력과 한국의 제조업 역량을 결합해 경쟁력을 키우고 원자력 분야에서도 협력을 확대하기로 했다. 스웨덴이 미래 에너지 전략을 ‘재생에너지 100%’에서 원자력을 포함한 ‘청정에너지 100%’로 선회한 과정도 공유받을 예정이다.기후에너지환경부는 19일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 스웨덴 기후기업부와 ‘청정에너지 전환 분야 협력 양해각서(MOU)’를 체결했다고 밝혔다. 양국은 ▲재생에너지 보급 확대 ▲전력망 및 전력 공급 안정성 강화 ▲전력 시스템 유연성 확보 ▲소형모듈원자로(SMR) 등 민간 원자력 협력 ▲녹색 전환 관련 기술·정책 교류 등에서 협력을 강화할 방침이다.유럽연합(EU) 내 재생에너지 강국인 스웨덴은 풍부한 수자원과 산림, 해양 자원을 바탕으로 수력·바이오매스·해상풍력을 발전시켜 왔다. 그러나 최근 전력 수요가 급증하자 이에 대응하기 위해 지난해 원전 신설을 결정했다. 스웨덴은 5000㎿ 규모의 원자력발전소 4기 또는 동일 규모의 소형모듈원자로를 건설해 2035년부터 가동할 계획이다. 이에 따라 2040년까지 ‘재생에너지 100%’를 달성하겠다는 기존 목표도 ‘청정에너지 100%’로 수정했다. 스웨덴이 원자력발전소 신설에 나선 것은 40여년 만이다다. 국내 원전 업계에서는 이번 양해각서 체결을 계기로 스웨덴과의 원전·소형모듈원자로 협력이 본격화할 것으로 기대하고 있다.스웨덴의 고민은 현재 국내 에너지 정책 방향과도 맞닿아 있다. 기후부는 재생에너지의 간헐성과 원자력의 경직성을 모두 고려해, 어느 한쪽에 치우치지 않는 에너지믹스 방안을 모색 중이다. 앞서 두 차례의 정책 토론회와 3000명 대상 설문조사 결과를 토대로 조만간 향후 정책 방향을 발표할 계획이다.이호현 기후부 2차관은 “재생에너지, SMR, 전력망 등 다양한 분야에서 양국의 정책 경험과 산업 역량을 결합한 민관 협력이 이어질 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.김중래 기자