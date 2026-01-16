정부, 국내 반도체 기업 긴급소집… ‘원팀’으로 총력 대응 나선다

당장 영향 제한적… 불확실성 커져

시나리오별로 상시 대비 태세 유지

2026-01-16 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 무역확장법 232조를 바탕으로 최첨단 인공지능(AI) 반도체에 대한 25% 품목별 관세 부과에 나선 것과 관련해 정부와 업계가 ‘원팀’으로 총력 대응하기로 했다. 반도체가 한국 산업을 떠받치는 핵심 수출 품목인 까닭이다.김정관 산업통상부 장관은 15일 긴급 대책회의를 열고 미국의 반도체·핵심 광물에 대한 품목별 관세 부과 움직임과 관련한 대책을 논의했다. 김 장관은 “미국이 무역확장법 232조를 동원해 반도체와 핵심 광물 등에 대해서도 품목 관세를 부과하는 상황에 대해 업계 영향을 면밀히 분석하고 우리 산업에 미치는 영향이 최소화되도록 총력 대응하라”고 지시했다. 박정성 통상차관보는 이날 제프리 케슬러 미 상무부 차관과 통화하고 반도체 관세 부과와 관련한 구체적인 사항을 파악하고 한국 측 입장을 전달했다.김성열 산업부 산업성장실장은 이날 대한상공회의소에서 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 주요 기업들을 긴급 소집해 미국의 관세 조치에 따른 영향을 분석하고 대응 전략을 논의했다. 김 실장은 “당장 25% 관세 대상 품목은 제한적이지만 앞으로 2단계 관세 부과가 예정돼 있고 1단계 협상 결과가 어떻게 결론 날지 알 수 없어 불확실성이 큰 상황인 만큼 긴장의 끈을 놓칠 수 없다”고 강조했다. 한국의 주력 수출 품목인 D램이나 낸드플래시 메모리는 부과 대상에서 빠졌지만, 앞으로 트럼프 대통령이 관세 대상 품목을 확대할 가능성에 대비해야 한다는 뜻이다.김 장관은 “오늘 발표된 무역확장법 232조 조치를 포함해 미국 연방대법원의 상호관세 판결에도 시나리오별로 상시적 대비 태세를 유지하면서 대미 통상 현안에 대해 더욱 철저하고 기민하게 대응해 나가겠다”고 밝혔다.세종 조중헌 기자