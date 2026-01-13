[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 1월 13일 장 마감 5분 만에 7.99%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 137,600원으로 전 거래일 대비 0.86% 하락하며 보합세로 마감했다. 거래량은 22,194,454주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 현대차(005380)는 상승률 10.63%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 한화시스템(272210)은 14.16% 급등 마감했다. 검색비율 4위 POSCO홀딩스(005490)는 13.89%의 상승세를 보였다. 검색비율 5위 SK하이닉스(000660)는 1.47% 하락하며 주가가 하락했다.6위 삼성SDI(006400)는 7.91% 상승을 기록했다. 7위 한화오션(042660)은 2.88%의 상승으로 마감했다. 8위 한국전력(015760)은 9.22%의 상승세로 거래를 마쳤다. 9위 두산에너빌리티(034020)는 1.25% 소폭 하락 마감했다. 10위 휴림로봇(090710)은 12.88% 급등했다.이 밖에도 셀트리온(068270) ▲3.27%, 삼성중공업(010140) ▲2.84%, NAVER(035420) ▲3.52%, 에코프로(086520) ▲3.73%, 뉴로메카(348340) ▲29.99%, 한미약품(128940) ▼10.49%, 한미반도체(042700) ▲3.34%, 고영(098460) ▲13.33%, 현대로템(064350) ▲6.42%, HLB(028300) ▼4.59% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자