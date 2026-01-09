메뉴
[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-01-09 16:04
입력 2026-01-09 16:04
이미지 확대


삼성전자(005930)가 1월 9일 장 마감 5분 만에 9.71%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 139,000원으로 전 거래일 대비 0.14% 상승하며 보합세로 마감했다. 거래량은 29,487,188주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 현대차(005380)는 상승률 7.49%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 1.59% 하락 마감했다. 검색비율 4위 한화시스템(272210)은 폭등률 27.53%의 큰 상승폭으로 마감했다. 검색비율 5위 현대오토에버(307950)는 19.37% 급등하며 거래를 마쳤다.

6위 한화오션(042660)은 등락률 3.62%로 상승을 기록했다. 7위 삼성중공업(010140)은 8.73%의 등락률로 주가가 상승했다. 8위 한화에어로스페이스(012450)는 11.38%의 급등세로 거래를 마쳤다. 9위 기아(000270)는 6.65% 상승 마감했다. 10위 알테오젠(196170)은 6.79% 상승했다.

이미지 확대


이 밖에도 한미반도체(042700) ▼5.06%, 두산에너빌리티(034020) ▲0.60%, 셀트리온(068270) ▲1.88%, 계양전기(012200) ▲12.39%, 알지노믹스(476830) ▲22.88%, 한국항공우주(047810) ▲4.90%, 에코프로(086520) ▼3.93%, LG전자(066570) ▼3.36%, NAVER(035420) ▲1.20%, 에이비엘바이오(298380) ▼5.10% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
