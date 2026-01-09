[서울데이터랩]성문전자 20.12% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

9일 오전 9시 10분 성문전자(014910)(000000)가 등락률 +20.12%로 상승률 1위를 차지했다. 성문전자는 개장 직후 5분간 310만 5055주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 490원 오른 2925원이다.한편 성문전자의 PER은 22.33으로 평가되며, ROE는 7.0%로 수익성이 보통 수준이다.이어 상승률 2위 계양전기(012200)는 현재가 1만 3100원으로 주가가 19.31% 급등하고 있다. 상승률 3위 대상홀딩스우(084695)는 현재 1만 5230원으로 14.51% 급등 중이다. 상승률 4위 대상홀딩스(084690)는 14.16% 상승하며 1만 160원에 거래되고 있다. 상승률 5위 일정실업(008500)은 9.93%의 상승세를 타고 3375원에 거래되고 있다.6위 유니온머티리얼(047400)은 현재가 1788원으로 9.29% 상승 중이다. 7위 한화시스템(272210)은 현재가 6만 4900원으로 7.63% 상승 중이다. 8위 엠앤씨솔루션(484870)은 현재가 16만 3800원으로 7.48% 상승 중이다. 9위 한화에어로스페이스(012450)는 현재가 116만 6000원으로 6.97% 상승 중이다. 10위 풍산(103140)은 현재가 12만 1200원으로 6.32% 상승 중이다.이밖에도 대상(001680) ▲6.15%, 한미사이언스(008930) ▲5.00%, 풀무원(017810) ▲4.82%, 한국카본(017960) ▲4.78% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자