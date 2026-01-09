[서울데이터랩]에이치엠넥스 29.95% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

9일 오전 9시 15분 에이치엠넥스(036170)가 등락률 +29.95%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 에이치엠넥스는 개장 직후 5분간 112만 537주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 330원 오른 1432원이다.한편 에이치엠넥스의 PER은 15.07로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 4.54%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 뷰티스킨(406820)은 현재가 8650원으로 주가가 26.28% 폭등하고 있다. 상승률 3위 빛과전자(069540)는 현재 1354원으로 22.76% 폭등하며 긍정적인 모습을 보인다. 상승률 4위 이원컴포텍(088290)은 22.24% 폭등하며 929원에 거래되고 있다. 상승률 5위 코퍼스코리아(322780)는 18.81%의 상승세를 보이며 1200원에 거래되고 있다.6위 캐리(313760)는 현재가 1996원으로 17.55% 상승 중이다. 7위 모베이스전자(012860)는 현재가 2270원으로 15.99% 상승 중이다. 8위 싸이닉솔루션(234030)은 현재가 1만 1230원으로 13.89% 상승 중이다. 9위 아이톡시(052770)는 현재가 938원으로 13.83% 상승 중이다. 10위 포메탈(119500)은 현재가 4305원으로 13.14% 상승 중이다.이밖에도 비엘팜텍(065170) ▲10.74%, 웨이브일렉트로(095270) ▲10.66%, 도우인시스(484120) ▲9.83%, 비츠로테크(042370) ▲8.89% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자