[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(1월 9일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 12.45%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 136,700원으로 전 거래일 대비 1.51% 하락 중이다. 거래량은 3,011,635주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 1.32% 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 한화오션(042660)은 1.39% 하락 중이다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 0.15% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.94% 상승하며 강세를 보이고 있다.6위 한미반도체(042700)는 등락률 -3.23%로 하락세를 보이고 있다. 7위 계양전기(012200)는 9.65%의 상승세를 보이고 있다. 8위 NAVER(035420)는 1.20% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 9위 고영(098460)은 0.56% 상승 중이다. 10위 디앤디파마텍(347850)은 하락률 2.02%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 두산에너빌리티 ▲3.94%, 한국항공우주(047810) ▲2.17%, 현대로템(064350) ▲3.55%, NAVER ▲1.20%, 고영 ▲0.56%, 삼성중공업(010140) ▲1.14%, 현대차 ▲0.15%, 알테오젠(196170) 0.00%, 에코프로(086520) ▲0.66%, 제주반도체(080220) ▼0.45% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자