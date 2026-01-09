[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

8일(현지시간) 미국 증시는 주요 지수들이 보합세를 보인 가운데 마감했다. 다우존스 지수는 270.03포인트(0.55%) 상승한 반면, 나스닥 종합 지수는 104.26포인트(-0.44%) 하락했다. S＆P 500 지수는 0.53포인트(0.01%) 오르며 거의 변동이 없었다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 49,266.11에 마감했다. 시작가는 48,850.17, 최고가는 49,357.74, 최저가는 48,792.34를 기록했으며, 하루 거래량은 510,738천주였다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 23,480.02에 마감했다. 시작가는 23,548.88, 최고가는 23,558.17, 최저가는 23,353.46을 기록했다. 하루 거래량은 1,412,906천주로 나타났다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,921.46에 마감했으며, 시작가는 6,914.11, 최고가는 6,931.28, 최저가는 6,899.33으로 하루 거래량은 3,138,883천주였다.필라델피아 반도체 지수는 138.77포인트(-1.83%) 하락하며 7,436.10에 거래를 마쳤다. 다우운송 지수는 196.68포인트(1.10%) 상승하며 18,058.42를 기록했다. 나스닥 100 지수는 146.79포인트(-0.57%) 하락해 25,507.10에 마감했다.한편, 시카고옵션거래소(CBOE)의 VIX 지수는 15.49로 0.11포인트(0.72%) 상승했다. VIX 지수는 20 미만으로 안정적인 시장을 나타내며, 현재 지수는 15.49로 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있다.정연호 기자