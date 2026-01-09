무인 헬시 편의점 ‘제로플러스’, 오프라인 리테일 한계 보완 방향의 운영 시스템 강화

이미지 확대 (사진=제로플러스 제공)

무인 헬시 편의점 제로플러스가 24시간 무인 운영 체계와 재고·동선 최적화, 표준화된 무인기기 기반 운영 시스템을 통해 기존 오프라인 리테일의 구조적 한계를 보완하는 방향으로 운영 시스템을 강화한다고 밝혔다.최근 무인 매장은 단순한 인건비 절감 수단을 넘어, 오프라인 유통 구조 자체를 효율적으로 재편하는 핵심 전략으로 자리 잡고 있다. 특히 인건비 상승과 소비 패턴 변화가 맞물리면서, 운영 효율성과 상품 경쟁력을 동시에 확보할 수 있는 무인 리테일 모델에 대한 관심이 빠르게 확대되는 추세다.이러한 흐름 속에서 제로플러스는 ‘헬시 간식 전문 무인 편의점’이라는 차별화된 콘셉트를 내세워 시장 공략에 나섰다. 저당·제로칼로리·고단백 간식만을 집중적으로 큐레이션해, 기존 편의점에서는 접하기 어려웠던 헬시 간식 라인업을 한 공간에서 제공하는 것이 특징이다. 헬시푸드 소비가 유행을 넘어 일상 소비로 정착하면서, 건강한 먹거리를 간편하게 구매하고자 하는 MZ세대와 2030 여성층의 수요를 정조준했다.매장 운영 구조 역시 소자본 창업에 최적화됐다. 약 10평 내외의 초소형 매장 설계를 통해 초기 투자 비용과 임대료 부담을 낮췄으며, 본사의 물류 지원과 무인 운영 시스템을 기반으로 인력 운영 리스크를 최소화했다. 헬시 간식 SKU 구성, 고객 동선 설계, 재고 관리 방식에는 기존 무인 매장 브랜드를 포함한 1,000개 이상의 오프라인 지점 운영 노하우가 반영돼 효율성을 높였다.제로플러스 관계자는 “무인 매장은 이제 단순히 인건비를 줄이는 모델이 아니라, 어떤 상품을 얼마나 전문적으로 구성하느냐가 경쟁력이 되는 시대로 접어들었다”며 “헬시 간식의 전문성과 무인 운영의 효율성을 결합한 제로플러스는 창업자와 소비자 모두에게 새로운 대안을 제시하고 있다”고 말했다.이어 “2025년에는 주요 상권을 중심으로 매장 수를 빠르게 확대해 헬시푸드 무인 리테일 시장의 선도 브랜드로 자리매김할 계획”이라고 덧붙였다.더불어 “향후 무인 매장 시장이 단순 무인화 여부를 넘어, 차별화된 콘셉트와 상품력 기반의 경쟁 체제로 이동할 것으로 전망하고 있다”라며 “인건비 부담과 소비 트렌드 변화가 지속되는 가운데, ‘무인 × 전문성’ 모델의 확장은 더욱 가속화될 것으로 보인다”고 말했다.온라인뉴스팀