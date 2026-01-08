콩코드 피트니스 클럽, 2026년 새해 맞이 웰니스 캠페인 ‘CONCORD : RITUAL 2026’ 진행

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

콩코드(CONCORD)가 2026년 새해를 맞아 나만의 리추얼 웰니스 루틴을 제안하는 캠페인 ‘CONCORD: RITUAL 2026’을 1월 1일부터 31일까지 한 달 동안 진행한다.이번 캠페인은 ‘나를 위한 1년의 리추얼’을 주제로 멤버십 할인 혜택을 비롯해 리추얼 클래스, 트라이얼 S-멤버 체험단 모집, 체험형 공간 구성 등 온·오프라인을 아우르는 다양한 프로그램으로 구성된다.먼저 스페셜 오퍼로 ▲신규 회원은 3개월 멤버십 가입 시 20% 할인 ▲재가입 회원은 연간권 멤버십 가입 시 최대 20% 할인 ▲PT 프로모션(10·20·40회 등록 시 각 1·2·4회 추가 제공)을 진행한다. 콩코드는 온·오프라인 연계 이벤트도 진행한다. 웰니스 MBTI를 통해 자신의 웰니스 취향을 파악하고, S-멤버 전용 서비스인 S-케어(근골격 종합 검진)와 S-클래스(스피닝, 서킷 트레이닝 등)를 경험할 수 있는 트라이얼 S-멤버를 모집한다.또한 1월 10일부터 30일까지 크리스탈 싱잉볼, 인사이드 플로우 요가, 테라피 요가, 라틴댄스, 에어로댄스 등 누구나 신청 가능한 ‘리추얼 클래스’가 운영되며, 스위스 유기농 뷰티 브랜드 벨레다(WELEDA)와 협업한 스페셜 프로그램도 선보인다.콩코드 피트니스 클럽 내부에는 ‘타임캡슐 존’이 마련되어, 콩코드 회원이 직접 자신의 웰니스 목표를 기록하며 새해 다짐을 남길 수 있는 특별한 VMD 공간이 꾸며진다.콩코드 관계자는 “새해를 맞아 몸과 마음의 균형을 되찾고 자신만의 웰니스 루틴을 시작할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다”며 “콩코드에서 나를 위한 의미 있는 1년의 리추얼을 시작하시길 바란다”고 전했다.한편, 콩코드는 스타필드 수원에 위치한 피트니스, 골프, 수영, 사우나 시설을 갖춘 1500평 규모의 스포츠 클럽이다. 자세한 캠페인 내용은 콩코드 인스타그램에서 확인할 수 있다.온라인뉴스팀