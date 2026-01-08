메뉴
[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-01-08 10:04
입력 2026-01-08 10:04
이미지 확대


오늘(1월 8일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 31.24%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 139,700원으로 전 거래일 대비 0.92% 하락하며 횡보 중이다. 거래량은 2,597,597주를 기록했다.

이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 0.13%의 등락률로 큰 변동 없이 출발하고 있다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 2.43% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 한미반도체(042700)는 개장 초반부터 0.05%의 하락률로 횡보 중이다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.71% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.

6위 현대오토에버(307950)는 등락률 2.41%로 상승세를 보이고 있다. 7위 한화오션(042660)은 2.15%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 NAVER(035420)는 1.39%의 하락세를 보이고 있다. 9위 에이비엘바이오(298380)는 3.56% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 셀트리온(068270)은 0.95%의 등락률로 주가가 소폭 상승하고 있다.

이미지 확대


이 밖에도 HPSP(403870) ▲2.71%, 카카오(035720) ▼0.34%, 에코프로(086520) ▼0.11%, 일동제약(249420) ▲0.11%, 알테오젠(196170) ▼0.11%, HLB(028300) ▼2.76%, 현대무벡스(319400) ▼1.87%, 삼성중공업(010140) ▲1.18%, 삼성SDI(006400) ▼0.18%, 휴림로봇(090710) ▼0.96% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
