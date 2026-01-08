메뉴
[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세, 엔비디아 상승 주도

정연호 기자
수정 2026-01-08 08:40
입력 2026-01-08 08:40
이미지 확대


7일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 기록한 반면, 다른 종목들은 하락세를 나타냈다.

엔비디아(NVDA)는 1.02% 상승하며 189.15달러에 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT)도 1.07% 상승하여 483.63달러에 거래되었다. 반면, 애플(AAPL)은 0.77% 하락하며 260.33달러에 거래를 마쳤다.

아마존닷컴(AMZN)은 0.26% 상승하며 보합세를 유지했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 2.44% 상승했고, 알파벳 Class C(GOOG)는 2.51% 상승했다. 메타(META)는 1.80% 하락했다.

이미지 확대




금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 134,197,669주, 거래대금은 254억 달러로 약 36조 8,984억원이다. 마이크로소프트는 19,803,744주의 거래량과 96.2억 달러, 약 13조 9,507억원의 거래대금을 기록했다. 애플은 46,343,714주의 거래량과 121억 달러, 약 17조 5,775억원의 거래대금을 달성했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 5.5%에 달했다.

