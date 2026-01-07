기능성 화장품 ‘에솔리아 ES1’ 조용한 돌풍…DNS 손상복구 체감 효과 ‘입소문’

출시 한 달 만에 반응 확산

소비자 체감 효과로 주목

이미지 확대 하엘 연구팀이 개발한 세계 최초의 손상복구 효소 기반 펩타이드 ‘ES1펩타이드’가 적용된 ‘에솔리아’ 세럼

바이오벤처 하엘(HAEL)이 개발한 DNA 손상 복구 기능성 화장품 ‘에솔리아 ES1’이 최근 스킨케어 시장에서 주목받고 있다.7일 하엘에 따르면 에솔리아 ES1은 DNA 손상 복구 효소 기반 ‘ES1 펩타이드’를 기반으로 하는 기능성 화장품이다.ES1 펩타이드는 피부 노화 방지와 주름 개선 등에 있어 혁신적인 기술로 주목받아 왔다. 인체 단백질의 특정 기능 도메인에서 유래한 물질로 세포 수준에서 손상 복구를 촉진하고 콜라겐 분해를 억제하며 콜라겐 합성을 증가시키는 기능을 갖는다. 또 자외선 등으로 손상된 DNA 복구를 촉진해 피부 세포의 재생 속도를 높인다.하엘은 “에솔리아 ES1은 효소 기반 펩타이드 성분을 중심으로 피부 진피 환경의 균형과 컨디션 개선을 목표로 개발된 제품”이라며 “대대적인 광고나 홍보 없이도 소비자들의 실제 사용 경험을 중심으로 한 반응이 자연스럽게 화제가 되고 있다”고 밝혔다.기존의 다양한 기능성 제품을 사용해왔던 소비자들 사이에 “사용감이 확실히 다르다”는 체감 반응이 나오며 재구매로 이어지는 사례가 늘고 있다.이러한 흐름은 30~60대 소비자층에서 두드러지게 나타난다고 하엘은 밝혔다. 연령대 특성상 피부 탄력 저하나 컨디션 변화에 민감한 시기인 만큼 화장을 통해 일시적으로 가리는 방식보다는 피부 상태 자체의 근본적 변화를 중요하게 여기는 소비자들의 관심이 이어지고 있다는 분석이다.에솔리아 ES1 판매원인 해피트리는 “연령대별 소비자 반응을 바탕으로 향후 브랜드 전략을 구체화하고 제품 라인업을 다양하게 해 나갈 계획”이라고 밝혔다.정연호 기자