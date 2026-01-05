[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 대한광통신 거래대금 무려 121억원 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보인다.5일 한국거래소에 따르면, 대한광통신(010170)이 3804만 1815주의 거래량으로 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 3230원이며, 거래대금은 121억 2950만원으로 시가총액의 약 2.84%에 해당한다. PER는 -6.83, ROE는 -95.92로 나타나고 있다. 형지글로벌(308100)은 거래량 2686만 4957주를 기록하며 2위를 차지했다. 현재가는 1808원이며, 거래대금은 47억 3610만원으로 시가총액의 약 10.91%에 달한다. PER는 0.63, ROE는 -33.72를 기록하고 있다.원익큐브(014190)는 2487만 2854주의 거래량으로 3위를 기록하며, 현재가는 2505원으로 상승폭은 19.29%이다. 아미노로직스(074430)는 2338만 3082주의 거래량을 보이며 1726원에 거래되고 있으며, 20.03%의 급등을 보여주고 있다. 테라뷰(950250)는 2116만 397주의 거래량으로 11790원에 거래 중이며, 20.55%의 상승세를 기록 중이다. 형지I＆C(011080)는 1946만 8337주가 거래되었으며, 892원으로 보합세에 가깝다. 휴림로봇(090710)은 1852만 5118주의 거래량으로 8240원에 거래되고 있으며, 0.61%의 상승률을 보인다. 셀루메드(049180)는 1659만 6347주의 거래량으로 855원에 거래되며 5.82%의 상승을 보이고, 현대무벡스(319400)는 1359만 3823주의 거래량과 24300원의 가격에 2.53% 상승 중이다. 원익(032940)은 1292만 2923주의 거래량으로 14810원에 거래되며, 7.71%의 상승세를 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 센서뷰(321370) ▲20.87%, 재영솔루텍(049630) ▼1.01%, 한국비엔씨(256840) ▲12.06%, 삼보모터스(053700) ▲23.52%, SFA반도체(036540) ▲16.43%, 에스오에스랩(464080) ▲18.33%, 아주IB투자(027360) ▲3.14%, 켐트로스(220260) ▲9.94%, 모비스(250060) ▲10.79%, PS일렉트로닉스(332570) ▲2.74% 등의 성적을 기록했다.삼보모터스는 23.52%의 폭등을 기록하며 주목받고 있으며, 거래량은 1072만 4380주, 거래대금은 84억 6930만원이다. SFA반도체도 16.43%의 상승률을 보이며, 거래량 1067만 2985주, 거래대금 62억 730만원을 기록하고 있다. 반면, 형지I＆C는 0.89%의 소폭 하락세를 보이고 있으며, 거래량은 1946만 8337주, 거래대금은 17억 2910만원이다. 재영솔루텍은 1.01% 하락하며 거래량 1121만 9621주, 거래대금 53억 9230만원을 기록했다.전체적으로 코스닥 시장은 거래량 상위 종목들이 강세를 보이며 활발한 자금 유입이 이루어지고 있다. 특히 급등 종목과 거래대금 비율이 높은 종목들이 투자자들의 이목을 끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자