[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 형지엘리트 거래대금 1,672억원 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 혼조세를 보이고 있다.5일 한국거래소에 따르면, 형지엘리트(093240)가 7천4백만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 기록하고 있다. 현재 주가는 2,470원이며, 거래대금은 167,267백만원에 달한다. 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 17.64%로, 시장에서 활발한 매수·매도 활동이 이루어지고 있는 것으로 보인다. PER은 28.07, ROE는 -1.56으로 나타나고 있다. 삼성전자(005930)는 24,833,857주 거래되며 거래량 2위를 차지하고 있으며, 현재 주가는 136,600원이다. 거래대금은 무려 3조 3,578억원으로, 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 4.15%에 달한다. PER은 28.36, ROE는 9.03을 기록하며 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다.남선알미늄(008350)은 1,343원으로 1.74% 상승했으며, 거래량은 13,021,354주를 기록하고 있다. 두산에너빌리티(034020)는 81,800원으로 8.78% 상승했으며, 거래량은 11,289,063주다. 성문전자(014910)는 2,160원으로 폭등하며 27.81%의 상승세를 보이고 있으며, 거래량은 11,005,684주이다. 씨아이테크(004920)는 1,407원으로 21.19% 상승했으며, 거래량은 10,487,100주이다. 계양전기(012200)는 7,850원으로 보합세를 보이고 있으며, 거래량은 9,702,670주이다. 한국화장품(123690)은 1.48% 상승한 12,380원의 현재가를 기록하며, 거래량은 8,129,009주이다. 에스엠벡셀(010580)은 2,765원으로 6.76% 상승했으며, 거래량은 5,712,230주이다. 삼성전자우(005935)는 101,900원으로 7.94% 상승하며, 거래량은 4,596,901주이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 신성이엔지(011930) ▲2.78%, 한미반도체(042700) ▲10.73%, 대한전선(001440) ▲6.09%, 대원전선(006340) ▲2.35%, 동양(001520) ▲3.14%, 미래에셋증권(006800) ▲2.84%, 한국전력(015760) ▲5.48%, 삼성중공업(010140) ▲0.62%, SK하이닉스(000660) ▲3.18%, KBI동양철관(008970) ▲3.35% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 성문전자와 씨아이테크가 있다. 성문전자는 거래대금이 시가총액의 약 4.49배에 달하며, 시장의 주목을 받고 있다. 씨아이테크 역시 시가총액 대비 거래대금 비율이 2.06%로 나타나며, 투자자들의 관심을 받고 있다. 반면, PER가 낮은 남선알미늄과 ROE가 낮은 계양전기는 보합세를 보였다.전체적으로 시장은 상승세를 보이는 가운데, 거래대금이 높은 종목들이 투자자들의 관심을 끌고 있다. 특히, 시가총액 대비 거래대금 비율이 높은 종목들이 두드러진 움직임을 보이며, 향후 시장의 방향성에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자