[서울데이터랩]‘인팩’ 10.31% 급등…실시간 상승률 1위

5일 오전 9시 10분 인팩(023810)가 등락률 +10.31%로 상승률 1위를 차지했다. 인팩은 개장 직후 5분간 7만 3144주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1020원 오른 1만 910원이다.한편 인팩의 PER은 21.39로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 1.90%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 한농화성(011500)은 현재가 1만 5890원으로 주가가 10.27% 상승하고 있다. 상승률 3위 넥스틸(092790)은 현재 1만 50원으로 9.84% 상승하며 강세를 보인다. 상승률 4위 한미반도체(042700)는 9.24% 상승하며 15만 7850원에 거래되고 있다. 상승률 5위 성문전자(014910)는 8.99%의 상승세를 타고 1842원에 거래되고 있다.6위 우진(105840)은 현재가 1만 8570원으로 8.15% 상승 중이다. 7위 이수스페셜티케미컬(457190)은 현재가 6만 600원으로 8.02% 상승 중이다. 8위 에스엠벡셀(010580)은 현재가 2785원으로 7.53% 상승 중이다. 9위 두산에너빌리티(034020)는 현재가 8만 400원으로 6.91% 상승 중이다. 10위 신성이엔지(011930)는 현재가 1730원으로 6.72% 상승 중이다.이밖에도 KBI동양철관(008970) ▲6.53%, KIWOOM 200선물레버리지(253250) ▲6.20%, 한솔케미칼(014680) ▲6.04%, 씨아이테크(004920) ▲6.03%, 두산퓨얼셀(336260) ▲5.86% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자