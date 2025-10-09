[서울데이터랩]지캐시 모네로 콘플럭스 1시간 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 암호화폐 시장에서 주목받는 종목이 있다. 바로 지캐시다. 현재 지캐시의 가격은 23만 8497원으로 1시간 동안 8.83% 상승했다. 24시간 등락률 또한 22.71%로 높은 상승세를 보이고 있어 투자자들의 관심을 끌고 있다. 24시간 거래량은 6828억 5889만 원에 달하며, 시가총액은 3조 8762억 원, 시가총액 순위는 42위에 위치하고 있다.모네로 역시 가파른 상승세를 보이고 있다. 현재 모네로의 가격은 48만 5993원으로 1시간 동안 4.61% 상승했다. 24시간 동안 6.60% 상승하며 시장에서의 영향력을 확대하고 있다. 24시간 거래량은 3577억 8657만 원이며, 시가총액은 8조 9649억 원으로 시가총액 순위는 26위에 위치한다.콘플럭스는 1시간 동안 2.96% 상승하며 현재 가격은 208원이다. 24시간 등락률은 3.51%로 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 콘플럭스의 24시간 거래량은 539억 2761만 원이며, 시가총액은 1조 718억 원으로 시가총액 순위 99위에 자리 잡고 있다.한편, 더블제로는 1시간 동안 2.76% 상승하며 현재 가격은 567원이다. 비트텐서는 현재 48만 1788원으로 1시간 동안 2.17% 상승했다. 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 1.90% 상승해 현재 258원에 거래되고 있다. 에테나는 현재 796원으로 1.58% 상승했고, 피스 네트워크는 224원으로 1.29% 상승했다. OKX 토큰은 31만 6316원으로 1.24% 상승했으며, 이뮤터블엑스는 1012원으로 1.19% 상승했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자