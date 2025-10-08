“무서워서 사먹겠나” 빵값, 5년새 38.5% 올랐다… 커피·차 등도 급등

이미지 확대 빵 자료사진. 123RF

최근 5년간 먹거리 물가가 20% 넘게 뛴 것으로 나타났다. 특히 빵과 커피·차 및 코코아 등의 상승률은 40%에 육박했다.8일 국가데이터처에 따르면 지난달 ‘식료품 및 비주류 음료’ 물가지수는 2020년 9월보다 22.9% 상승했다. 같은 기간 전체 소비자 물가지수 상승률(16.2%)보다 7%포인트 가까이 높은 수준이다.과일(35.2%)과 우유·치즈 및 계란(30.7%) 등은 이 기간 30% 넘게 치솟았다.빵(38.5%), 케이크(31.7%), 떡(25.8%), 라면(25.3%) 등이 크게 오르며 빵 및 곡물(28.0%)도 상승 폭이 컸다.과자, 빙과류 및 당류도 27.8% 상승했다.고춧가루, 참깨 등이 포함된 기타 식료품(21.4%), 육류(21.1%), 어류 및 수산(20.0%)은 먹거리 평균보다는 조금 낮았지만 20%가 넘는 상승률을 보였다.비주류 음료 중에 커피·차 및 코코아가 38.2% 치솟았다. 생수·청량음료·과일주스 및 채소주스도 22.7% 올랐다.주류 및 담배는 상승률이 5.0%에 그쳤지만, 이 중 주류만 보면 13.1%의 상승률을 나타냈다.식료품 및 비주류 음료 물가는 연도별로 2020년 4.4%, 2021년 5.9%, 2022년 5.9%, 2023년 5.5%, 지난해 3.9%의 상승세를 이어왔다.이 기간 전체 소비자물가 상승률은 2020년 0.5%, 2021년 2.5%, 2022년 5.1%, 2023년 3.6%, 지난해 2.3%였다.이정수 기자