BNV Biolab, 영국 시장 공식 진출, Korea Meditech과 독점 파트너십 체결

이미지 확대 CCR London 국제 학술대회에서 혁신적 재생 플랫폼 G4PRF-300Ⓟ와 SMPF, BNV EXO, HMPF 소개

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

바이오테크놀로지 기업 BNV Biolab이 영국 시장에 공식 진출했다. 이번 진출은 Korea Meditech과의 전략적 독점 파트너십을 통해 이루어졌으며, 대표 제품군인 SMPF Complex¹ᵐ, BNV EXO, HMPF Complex²ᵐ이 영국 내 공급을 시작한다.Korea Meditech은 한국계 영국인 유진아 원장이 이끌고 있다. 유 원장은 이번 파트너십을 통해 BNV Biolab의 스킨부스터 및 헤어부스터와 함께 SHENB의 Virtue RF, PSI PLUS의 Mark-Vu 등 첨단 장비를 영국 시장에 함께 선보였다.지난 9월 22일에는 영국 메디컬 에스테틱 분야의 의료진, 관계자, 기자 및 에디터를 대상으로 한 프라이빗 컨퍼런스가 개최되었다. 이 자리에서 BNV Biolab은 G4PRF-300Ⓟ 기반 SCI 논문과 한국 피부·재생 의학의 최신 성과를 공유했다. 현지 참석자들은 “한국의 다양한 제품이 유럽 시장에 유통되고 있으나, 실제 한국의 저명한 의료진이 선택하고 사용하는 브랜드를 확인하기 어려웠다”며, “유진아 원장이 직접 추천한 제품을 현장에서 만나볼 수 있어 신뢰와 기대감을 동시에 느꼈다”고 소감을 전했다.이어 열린 CCR London (Clinical Cosmetic & Regenerative) 국제 학술대회에서 유 원장은 한국을 대표하는 글라스 스킨(Glass Skin) 프로토콜을 발표했다. 그는 ▲정확한 피부 타입·상태 분석 ▲안전하고 효과적인 장비와 맞춤형 부스터의 병행 사용을 핵심 요소로 강조했다.특히, 유 원장은 진정한 글라스 스킨 구현을 위해서는 단순한 기기 사용만으로는 한계가 있으며, BNV Biolab의 G4PRF-300Ⓟ과 같은 차세대 재생 솔루션의 결합이 필수적임을 강조했다. G4PRF-300Ⓟ은 특허받은 성장인자·펩타이드 복합체로, 세포와 조직 기능을 근본적으로 회복시켜 피부와 모발의 재생을 촉진하고 건강하고 빛나는 결과를 제공한다.BNV Biolab 관계자는 “영국 시장에서 Korea Meditech, 그리고 유진아 원장과 협력할 수 있게 되어 매우 뜻깊다”며, “앞으로도 글로벌 시장에 혁신적인 재생 솔루션을 제공하며 메디컬 에스테틱스 분야를 선도해 나가겠다”고 전했다.BNV Biolab은 한국 최초로 피부 섬유아세포 기반 연구를 통해 성장인자·단백질 복합체 G4PRF-300Ⓟ을 개발하여 특허를 취득한 바이오테크놀로지 기업이다. G4PRF-300Ⓟ은 EGF, bFGF, VEGF, KGF 등 피부 재생에 핵심적인 26종의 성장인자와 300여 종의 ECM 단백질·조절 단백질로 구성된 혁신적 원료다. BNV Biolab은 임상 치료제와 코슈메티컬 화장품을 아우르는 재생 솔루션을 개발·제공하며, 전 세계 의료진과 환자들에게 안전하고 효과적인 혁신적 치료 경험을 선사하는 것을 목표로 한다.온라인뉴스팀