[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 동양 거래대금 3천922억 돌파

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 2일 한국거래소에 따르면, 동양(001520)이 3,749만8,406주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 기록하고 있다. 현재 주가는 993원이며, 거래대금은 3,922억1천만원에 달해 시가총액의 약 165.5%를 차지한다. PER -2.85, ROE -9.94로 재무 지표에서 다소 부진한 모습을 보이고 있지만, 거래량과 거래대금에서 활발한 움직임을 보이고 있다. 삼성전자(005930)는 8만9,900원에 거래되고 있으며, 3,063만8,299주의 거래량과 2조 7,509억원의 거래대금을 기록하며 거래량 2위를 차지하고 있다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 51.7%로, PER 20.08과 ROE 9.03을 기록하며 재무 안정성을 유지하고 있다. 반도체 대장주로서 시장에서 여전히 높은 관심을 받고 있다.한편, 거래량 3위인 제이준코스메틱(025620)는 4,975,532주가 거래되며 현재가 15,500원, 등락률은 +1.84%에 머무르고 있다. 이어서 SK하이닉스(000660)는 10.69% 상승하며 4,824,801주가 거래되고 있으며, 디아이(003160)는 4,639,926주의 거래량을 기록하며 -0.83% 하락하고 있다. 서울식품(004410), 한화투자증권(003530), 신성이엔지(011930), 한화투자증권우(003535), 삼성전자우(005935)가 각각 거래량 상위 10위권에 이름을 올리고 있다.거래량 상위 20위권 종목들은 코오롱모빌리티그룹(450140) ▼4.00%, HJ중공업(097230) ▼2.54%, 두산에너빌리티(034020) ▲0.31%, 다이나믹디자인(145210) ▼7.11%, 미래에셋증권(006800) ▲5.48%, 한미반도체(042700) ▲5.58%, 명인제약(317450) ▲3.08%, 삼성중공업(010140) ▼0.23%, SK증권(001510) ▲2.26%, 일동제약(249420) ▼5.50% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 한화투자증권우와 SK하이닉스를 꼽을 수 있다. 한화투자증권우는 12.90%의 급등으로 투자자들의 이목을 집중시키고 있으며, 거래대금이 시가총액 대비 약 815.6%로 매수세가 강하게 유입된 것으로 보인다. SK하이닉스는 10.69%의 상승률을 기록하며 거래대금이 시가총액의 약 65.9%를 차지해 투자 심리가 뜨겁다. 반면, 일동제약과 다이나믹디자인은 각각 -5.50%와 -7.11%로 하락세를 보이고 있으며, 거래대금 대비 시가총액 비율이 상대적으로 낮아 매도세가 우세한 것으로 해석된다.전체적으로 코스피 시장은 혼조세를 보이고 있으며, 거래량과 거래대금의 상위 종목들은 각기 다른 흐름을 나타내고 있다. 특히, 반도체 및 금융 관련 종목들이 강세를 보이며 시장의 주목을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자