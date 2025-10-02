[서울데이터랩]SK스퀘어 18.25% 급등 투자자들의 관심 집중

이미지 확대

코스피 주요 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.2일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 89,900원으로 전 거래일 대비 4.53% 상승하며 강세를 이어가고 있다. 상장주식수 5,919,638주에 외국인비율이 51.52%인 삼성전자는 PER 20.08, ROE 9.03으로 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보이고 있다. SK하이닉스(000660) 역시 398,500원으로 10.69% 상승하며 거래량 4,824,801주를 기록하고 있다. 외국인비율 55.48%, PER 10.05, ROE 31.06으로 견조한 재정 상태를 유지하고 있다.상승세를 보이는 다른 종목들도 있다. LG에너지솔루션(373220)은 1.58% 상승했으며, 삼성전자우(005935)는 3.09%, KB금융(105560)은 2.06%, 현대차(005380)는 1.86% 올랐다. 반면 HD현대중공업(329180)은 1.14% 하락하며 약세를 기록했다.한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▲2.68%, 셀트리온(068270) ▲0.40%, NAVER(035420) ▲0.39%, 신한지주(055550) ▲2.55%, 삼성물산(028260) ▲5.94%, 한화오션(042660) ▲0.09%, SK스퀘어(402340) ▲18.25%, 삼성생명(032830) ▲3.09%, HD한국조선해양(009540) ▼0.12%, 현대모비스(012330) ▲0.85% 등의 성적을 기록하고 있다.전반적으로 코스피 시장은 상승세를 보이고 있다. 특히 외국인 비율이 높은 종목들이 강세를 나타내고 있으며, 거래량도 활발하게 이루어지고 있다. SK스퀘어는 18.25%의 급등세를 보이며 투자자들의 주목을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자