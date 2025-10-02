[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 ‘엔시트론’, 거래대금 200억원 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.2일 한국거래소에 따르면, 엔시트론(101400)이 4천만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 491원이며, 시가총액 대비 거래대금 비율은 5.98%에 달한다. PER -7.44, ROE -4.64로, 재무 상태는 다소 부정적이지만 큰 거래량과 가격 상승이 주목받고 있다. 시그네틱스(033170)는 현재 941원으로 거래되며, 거래량 20,740,545주로 2위를 기록했다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 2.31%이며, PER -1.49, ROE -54.42로 재무 지표는 부정적이나 상한가를 기록하며 투자자들의 관심을 끌고 있다.윈팩(097800)은 현재가 649원, 상승률 14.46%로 19,845,086주의 거래량을 보이며 3위를 기록했다. KS인더스트리(101000)는 현재 1,198원으로 하락률 -5.97%를 보이며 19,268,302주가 거래되었다. LK삼양(225190)은 1,872원으로 10.51% 상승하며 14,968,395주의 거래량을 보였다. 코데즈컴바인(047770)은 2,420원, 12.30% 상승률로 13,553,599주의 거래량을 기록했다. 덕산하이메탈(077360)과 우정바이오(215380)는 각각 현재가 7,390원, 2,150원이며, 17.49%, 24.28%의 상승률로 순위권에 있다. 네오셈(253590)과 제주반도체(080220)는 각각 11,950원, 20,750원으로 12.10%, 14.20%의 상승세를 보이며 상위권에 자리했다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 제이티(089790) ▲8.71%, 싸이닉솔루션(234030) ▲8.04%, 코퍼스코리아(322780) ▲12.40%, KX하이텍(052900) ▲6.47%, 나노캠텍(091970) ▲29.89%, 탑런토탈솔루션(336680) ▲7.69%, 소니드(060230) ▲7.29%, 오성첨단소재(052420) 0.00%, 한국피아이엠(448900) ▲2.31%, 좋은사람들(033340) ▼0.47% 등의 성적을 기록하고 있다.우정바이오와 나노캠텍이 각각 24.28%와 29.89%의 높은 상승률을 기록하며 주목받고 있다. 우정바이오는 시가총액 대비 거래대금 비율이 7.35%로 높으며, 나노캠텍은 역시 14.71%로 높은 수준이다. 반면 KS인더스트리는 -5.97%의 하락률을 기록하며 거래대금 비율이 6.46%로 나타나, 매도세가 강하게 작용하고 있음을 보여준다. 좋은사람들은 -0.47%의 하락률로 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다.코스닥 시장은 여러 종목들이 큰 폭의 상승세를 기록하며 활기를 띠고 있다. 특히 거래량 상위 종목들이 큰 상승세를 보이며 투자자들의 관심을 받고 있는 가운데, 시장의 변동성이 커지는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자